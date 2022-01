Acompanhado do secretário municipal de Defesa Civil, coronel Walace Medeiros, o prefeito Axel Grael esteve no Cisp. - Divulgação PMN

Acompanhado do secretário municipal de Defesa Civil, coronel Walace Medeiros, o prefeito Axel Grael esteve no Cisp.Divulgação PMN

A cidade de Niterói mantém o estágio de atenção em razão da possibilidade de chuva forte ao ao longo dos primeiros dias de 2022. Preocupado, o prefeito de Niterói, Axel Grael, esteve no Centro Integrado de Segurança Pública acompanhado do secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, coronel Walace Medeiros e destacou que a Prefeitura tem mobilizado uma equipe de cerca de mil pessoas para atuar na eventualidade de temporal.

Segundo o chefe do Executivo, além de profissionais da Defesa Civil, esta equipe conta com funcionários da Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Clin), da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Smases), e do SAMU.



O prefeito disse que é fundamental que a população esteja em segurança, tanto em relação à Covid-19 quanto em relação à possibilidade de chuva. “Nós estamos com todo o nosso sistema de Defesa Civil mobilizado. É importante fazer o alerta para que todos fiquem em lugares seguros e evitem lugares que possam ter algum tipo de instabilidade”, disse Grael.



O secretário municipal de Defesa Civil e Geotecnia, coronel Walace Medeiros, destacou que as equipes da Prefeitura estão mobilizadas e prontas para atuar em caso de emergência. O secretário disse que terá ainda o apoio voluntário de radioamadores para não haver nenhuma interrupção de comunicação com a Defesa Civil. “Os cidadãos devem ficar atentos aos canais de comunicação da Defesa Civil, às redes sociais. O cidadão atento, ao perceber qualquer sinal de risco, deve ligar para o telefone 199 ou para o 2620-0199”, informou Medeiros.



Nesta segunda-feira (03), a Zona de Convergência do Atlântico Sul vai permanecer atuando sobre o estado, mantendo o predomínio de céu nublado e as temperaturas estáveis, há previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde ena madrugada.



Segundo a Prefeitura, desde o início do estágio de atenção, os maiores acumulados de chuva ocorreram em Tenente Jardim, Piratininga, Igrejinha/Maceió e Coronel Leôncio. "A Defesa Civil do Município registrou cinco ocorrências sendo três deslizamentos e dois desabamentos parciais de imóveis. Uma vítima estava soterrada e foi resgatada com ferimentos leves e escoriações e conduzida pelos bombeiros ao Hospital Estadual Azevedo Lima", informou o Executivo no texto.



Nos últimos dias foram registrados pontos de alagamentos na Alameda São Boaventura, na Estrada Francisco da Cruz Nunes e no Barreto. A Defesa Civil também realizou duas vistorias preventivas, relacionadas a risco de deslizamento e de desabamento de muro. As equipes da Defesa Civil permanecem em monitoramento.



De acordo com as informações, a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia tem 128 Nudecs (Núcleos de Defesa Civil) e mais de 2400 voluntários pela cidade. O sistema de monitoramento conta, atualmente, com 46 pluviômetros, sendo 30 de operação da secretaria e 16 do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e 37 sirenes espalhadas pelas comunidades, com alcance de mais de 120 mil pessoas. Além disso, a secretaria conta com pouco mais de 30 pontos de apoio para a população nos casos de acionamento de sirene e riscos de deslizamentos e desabamentos que podem ser consultados por meio do aplicativo Alerta DCNit, no ícone sirenes – pontos de apoio.



Com o objetivo de prevenção, o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói envia informes conforme necessidade e atualizações. Em caso de emergência, é possível ligar para os telefones 199 ou 2620-0199. "A Defesa Civil conta com plantão 24h de monitoramento meteorológico, com envio detalhado de informações sobre a previsão do tempo e de avisos através do aplicativo Alerta DCNIT, SMS (40199) e grupos no WhatsApp", finalizou a Prefeitura no texto.