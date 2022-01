A vacina está disponível em sete policlínicas, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

A vacina está disponível em sete policlínicas, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h.Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 03/01/2022 17:39

A aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com alto grau de imunossupressão (baixa eficiência do sistema imunológico), a partir de 18 anos já teve início na cidade de Niterói. Segundo a Prefeitura, e necessário que o intervalo entre a primeira e esta segunda dose de reforço seja de, no mínimo, 4 meses. A vacina está disponível em sete policlínicas, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até 16h.

O município também segue em repescagem contínua para a aplicação da primeira e segunda dose da vacina. A segunda dose está sendo aplicada em pessoas a partir de 12 anos, com 8 semanas de intervalo da primeira dose. A terceira dose está disponível para pessoas a partir de 18 anos com intervalo de 4 meses entre a segunda dose. Para a dose de reforço/terceira dose em idosos a partir de 60 anos, profissionais e trabalhadores da saúde, está mantido o intervalo de 3 meses da segunda dose. A dose de reforço também está sendo aplicada em pessoas com alto grau de imunossupressão, a partir de 18 anos, que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Os documentos para quarta dose são: Identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante da primeira, segunda dose e dose de reforço. Já os d ocumentos para a dose de reforço/terceira dose: Identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante da segunda dose. Para a segunda dose os documentos para a dultos são: identidade, CPF e comprovante de residência e a dolescentes: identidade, CPF e comprovante de residência. É necessário a presença do responsável legal.

De acordo com a 12ª edição do Plano Nacional de Operacionalização da vacina (PNO), entende-se por pessoas com alto grau de imunossupressão (imunocomprometidos) aquelas que possuem i munodeficiência primária grave, q uimioterapia para câncer, t ransplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras, p essoas vivendo com HIV/AIDS, que fazem u so de corticoides em doses 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias, de drogas modificadoras da resposta imune, a uto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias, p acientes em hemodialise e p acientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.