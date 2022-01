O ingresso para partida no estádio do Caio Martins, em Niterói, será a doação de 2kg de alimento não perecível. - Reprodução

O ingresso para partida no estádio do Caio Martins, em Niterói, será a doação de 2kg de alimento não perecível.Reprodução

Publicado 04/01/2022 15:32 | Atualizado 04/01/2022 16:17

O estádio do Caio Martins, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, será palco para um encontro de titãs, que vai acontecer no próximo sábado (8), às 9h. Um futebol, que está sendo chamada de partida do Tetra Solidário vai colocar frente a frente Romário e Ricardo Rocha, o Baixinho contra o Xerife, uma dupla de respeito, que ajudou a trazer o tetracampeonato para o Brasil na Copa do Mundo de 1994. O ingresso será a doação de 2kg de alimento não perecível para doação.

Além da dupla do Tetra, outros craques como Djalminha, Mauro Galvão, Alexandre Torres, Rafinha e Léo Moura já confirmaram presença. Quem quiser ir ao estádio do Caio Martins para assistir a partida deve levar, além dos alimentos não perecíveis, o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Segundo as informações, estarão disponíveis cerca de 2 mil lugares. Um dos principais diferenciais da partida será a localização onde o público poderá ver o jogo: à beira do campo, bem pertinho dos ídolos.