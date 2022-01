Pedro Gomes toma posse como novo presidente da OAB Niterói | Niterói | O Dia

Pedro Gomes promete manter a classe valorizada e motivada durante sua gestão. - Divulgação OAB-Niterói

Pedro Gomes promete manter a classe valorizada e motivada durante sua gestão.Divulgação OAB-Niterói

Publicado 04/01/2022 17:12

O advogado Pedro Gomes, atuante no Direito trabalhista e cível, nas Comissões da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Jovem de Niterói e na Seccional/RJ, foi eleito nesta terça-feira (16) para o triênio 2022/2024 à frente da entidade. Depois das urnas apuradas a cerimônia de posse foi conduzida por Alfredo Hilário de Souza, diretor do Departamento de Apoio às Subseções (DAS) e a solenidade ocorreu na sede da Seccional/RJ, com a presença de Ana Tereza Basílio, vice-presidente eleita da OAB/RJ; Ricardo Menezes, presidente da Caixa de Assistência da Advocacia do Estado do Rio de Janeiro (Caarj), e Marcello Oliveira, diretor-tesoureiro da OAB/RJ.

O diretor Alfredo Hilário de Souza elogiou a nova gestão. “É uma alegria reencontrar colegas agora presidentes eleitos, que farão uma gestão voltada para a advocacia. A eleição do Pedro Gomes, sabendo de sua experiência e luta enquanto advogado, será importante para as necessidades da advocacia. Tenho certeza de que sua gestão será profícua", disse o diretor.



Segundo o presidente da Caarj, Ricardo Menezes, o novo presidente tem tudo para uma parceria e uma gestão de sucesso na OAB Niterói. “Tenho certeza que, em parceria com a Seccional, a Caarj e as outras Subseções, fará uma grande gestão com garra e determinação", disse Menezes.



Após assinar o termo de posse, Pedro Gomes declarou: “Niterói precisa voltar a ser a liderança que foi no passado. Queremos uma OAB valorizada e motivada, como prometemos durante a eleição em que saímos vitoriosos. Os advogados precisam voltar a ocupar o papel relevante que sempre tiveram na sociedade. Temos muito a construir”, disse Gomes.



Já a vice-presidente eleita da Seccional/RJ, Ana Tereza Basílio, fez questão de parabenizar Pedro Gomes. “Desejo ao querido Pedro Gomes que tenha uma grande gestão de renovação para continuar a unir este grupo que é muito forte em Niterói. Tenho certeza que será uma belíssima gestão, de novidades e inovações. Espero que, a partir de 2022, a advocacia do Estado do Rio de Janeiro consiga se recuperar desta pandemia e que tenhamos um aumento de atividade para a classe”, afirmou Basílio.



Marcello Oliveira, diretor-tesoureiro da OAB/RJ, também declarou sua expectativa em relação à nova gestão da OAB Niterói. “A posse do Pedro Gomes será um marco para a advocacia do Estado. Não tenho dúvidas de que será um grande mandato, dele e sua diretoria. Todos eles poderão contar sempre com a nossa Seccional. Conversei recentemente com ele sobre seus projetos para a OAB Niterói e sei que está empenhado em realizar uma excelente gestão para a advocacia de Niterói”, atestou Oliveira.



O novo presidente já exerceu os cargos de vice-presidente, diretor institucional e conselheiro na Associação Fluminense dos Advogados Trabalhistas (Afat). Ele foi ainda um dos fundadores da Confraria dos Advogados e diretor da Associação Brasileira de Advogados (Aba) de Niterói.



Além de Pedro Gomes, a nova diretoria da OAB Niterói é composta pelos advogados Vânia Maria da Cunha Bruno, vice-presidente; Carlos Alberto Lima de Almeida, secretário geral; Luciene Saldanha Araújo Ribeiro, secretária adjunta, e Ivan dos Santos Gonçalves, diretor-tesoureiro.