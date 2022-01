Secretaria de Administração prorrogou o recadastramento de servidores | Niterói | O Dia

Segundo o secretário de Administração, Luiz Vieira, o cadastro é importante para uma política de valorização e aproximação com o funcionalismo. - Reprodução internet

Publicado 05/01/2022 17:09

Os servidores ativos, aposentados e pensionista da Administração Direta, Autarquias , Fundações, e os empregados das empresas públicas e sociedade de economia mista da Prefeitura de Niterói, têm até o sábado (15) para realizar o seu recadastramento. O novo cadastro atenderá o decreto municipal publicado no dia 20 de novembro de 2021, que determina a obrigação legal a atualização dos dados funcionais por conta da implantação do eSocial, que é o sistema de registro, criado para facilitar a administração de informações relativas aos servidores de forma padronizada e simplificada.

De acordo com as informações, os resultados serão encaminhados à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão para identificação de eventuais áreas onde se faça necessária a realização de concurso público para aumentar a eficiência da prestação dos serviços públicos.

O servidor que tiver dúvida ou qualquer dificuldade para realizar o recadastramento poderá se dirigir ao núcleo de pessoal da sua secretaria de origem, que já foi devidamente capacitado, ou ao posto de auxílio ao recadastramento, disponibilizado pela Secretaria de Administração, no auditório da Prefeitura de Niterói, localizado no 9º andar da Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, Centro/Niterói.O cadastramento também está disponível através do link: https://atendimento.niteroi.rj.gov.br.

O secretário Municipal de Administração, Luiz Vieira, afirmou que o recadastramento é fundamental para uniformizar o cadastro; realizar estudo atuarial; preparar registro de pessoas para unificação do sistema de gestão de recursos humanos do Município, traçar políticas de valorização e capacitação dos servidores e empregados públicos e implantar o banco de talentos; estudar a realocação de servidores e empregados públicos para que haja melhor distribuição de recursos humanos no âmbito do Município.

“Essa é a segunda fase do recadastramento. A primeira fase foi do dia 24 de novembro até 24 de dezembro. O cadastro é importante para termos a base para nos planejar dentro de uma política de valorização e aproximação com o funcionalismo", explicou Vieira.