A ajuda é composta por engenheiros civis, geólogos e geógrafos. - Divulgação

Publicado 05/01/2022 18:05

O prefeito de Niterói, Axel Grael, entrou em contato com o Governo da Bahia para oferecer apoio e mandou uma equipe de técnicos especializados da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia de Niterói para a cidade de Ilhéus, na Bahia, com o objetivo de integrar as equipes de emergência que estão atuando no Sul do Estado por conta das fortes chuvas que afetaram a região.

A ajuda que foi aceita de imediato é composta por engenheiros civis, geólogos e geógrafos, a equipe de cinco especialistas, chefiada pelo tenente coronel Walace Medeiros, secretário de Defesa Civil de Niterói, é habilitada em análise de encostas e anomalias estruturais em edificações.



Segundo o prefeito, o objetivo do trabalho é apoiar as equipes do estado da Bahia. "Vamos trabalhar na avaliação de encostas onde já ocorreram deslizamentos e também nas que estiverem sob risco, além de identificar, dentre os imóveis que foram afetados e evacuados pelas famílias, quais encontram-se seguros para que possibilitem o retorno seguro das pessoas que encontram-se em abrigos", disse Grael.



De acordo com as informações, no desembarque, a equipe foi recebida pelo superintendente da Defesa Civil do Governo do Estado, cel. Miguel Filho, que explicou que a primeira fase do trabalho foi bastante agitada, pois envolveu socorro e contou com muitos bombeiros.



“Agora, nessa fase, a Defesa Civil faz um trabalho junto com a população, avaliando as áreas atingidas, fazendo as vistorias. Para isso, hoje recebemos esse reforço de Niterói, no Rio de Janeiro, que veio ajudar a cumprir essa missão. É um trabalho árduo, detalhista, para avaliar cada residência e definir se o imóvel pode ou não ser habitado”, disse o coronel.



"A equipe de especialistas de Niterói fará uso das ferramentas de geoprocessamento, como o Sistema de Gestão da Geoinformação (SIGeo), já utilizadas pela Secretaria, drones para captura de imagens aéreas, além da metodologia de avaliação de riscos a partir das análises de campo para a produção de relatórios técnicos e mapeamentos que subsidiarão os órgãos locais de Proteção e Defesa Civil", informou a Prefeitura no texto.



Conforme o Executivo, a equipe da Defesa Civil de Niterói atuará a partir da base de operações estabelecida no município de Ilhéus e permanecerá na localidade por um período inicial de 15 dias. "Foi enviado um efetivo de especialistas capaz de apoiar os trabalhos no estado da Bahia sem comprometer a capacidade de atuação da Secretaria em Niterói", disse o poder público niteroiense nas informações.

