Devido ao aumento no número de casos da Covid-19 nas últimas semanas a Saúde de Niterói retomou a testagem no modelo drive-thru. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Devido ao aumento no número de casos da Covid-19 nas últimas semanas a Saúde de Niterói retomou a testagem no modelo drive-thru.Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 06/01/2022 16:17

A Prefeitura de Niterói, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), retomará na próxima segunda-feira (10) a testagem para Covid-19 no modelo drive-thru. A medida foi tomada por conta do aumento de casos da doença. A testagem vai acontecer no Campus da UFF do Gragoatá, com testes rápidos por antígeno. Além dos motoristas e passageiros nos carros, pedestres também serão atendidos. Nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Saúde vai divulgar como será organizado o fluxo de atendimento para testagem.

O município apresentou aumento no número de casos da doença nas últimas semanas, porém não houve aumento nas internações e segue na terceira semana consecutiva sem óbitos. Por conta desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde ampliará a oferta dos testes para crianças e adultos com sintomas respiratórios do primeiro ao oitavo dia do início dos sintomas e também as pessoas que tiveram contato com o caso positivo, com ou sem sintomas.

O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, falou sobre a atuação do município desde o início da pandemia e a importância da testagem. “Niterói sempre manteve medidas de precaução, como a não realização da festa de Réveillon, decidida em outubro, a não realização do carnaval de rua, e manter o uso de máscaras mesmo em local aberto. Neste momento é fundamental essa parceria com a UFF e a ampliação da testagem e do protocolo. Reforçamos a importância da população seguir com as medidas de proteção à vida, como evitar aglomerações, evitar locais fechados, usar máscara, lavar as mãos e tomar a dose de reforço da vacina”, orientou o secretário.

Além do drive-thru, o município oferta testes rápidos de antígeno para Covid-19 nas Policlínicas, Unidades Básicas e unidades do Programa Médico de Família. "Já o teste swab para RT PCR é realizado nas 8 Policlínicas Regionais e na Unidade Básica Centro. A partir da próxima semana os testes serão feitos de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até às 16h. As unidades de urgência e emergência testam somente os pacientes com indicação de internação e gestantes com sintomas respiratórios", informou a Prefeitura no texto.

Conforme o poder público, outra medida é o reforço no serviço de telemonitoramento, principalmente para o acompanhamento de idosos, gestantes e crianças com menos de 11 anos.

Treinamento - Na última quarta-feira (05) foi realizado um treinamento sobre o novo protocolo de testagem com as equipes da atenção básica da rede municipal de Saúde.