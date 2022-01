A estimativa do município é vacinar mais de 35 mil crianças na faixa etária de cinco a 11 anos. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 06/01/2022

A Prefeitura de Niterói está preparada para iniciar a vacinação contra Covid-19 em crianças de 05 a 11 anos de idade com a vacina Pfizer, de acordo com a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). De acordo com o Executivo, a previsão de início é para a segunda-feira (17), desde que cheguem as doses do imunizante enviadas pelo Ministério da Saúde.

"A imunização será iniciada pelas crianças com morbidade e posteriormente segue para as outras crianças, de acordo com calendário de idade decrescente, considerando que as maiores faixas etárias ainda são as de maior risco. Para receber a dose da vacina não será exigido qualquer tipo de prescrição médica solicitando a vacinação, apenas o laudo médico para as crianças com morbidade. No ato da imunização é necessária a presença do responsável legal", informou a Prefeitura no texto.

De acordo com o cronograma, a estimativa é concluir a vacinação das crianças com morbidade em 5 dias e das demais em 3 semanas. A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que o calendário será ajustado de acordo com as doses recebidas pelo Ministério da Saúde. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, destacou que essa é uma etapa muito importante para o município.

“Devido ao compromisso com a vida e ao respeito à ciência, Niterói já está preparada para iniciar essa tão importante etapa da campanha de vacinação contra a Covid-19. Já elaboramos o calendário e as estratégias de imunização e no momento aguardamos as doses enviadas pelo Ministério da Saúde para iniciarmos imediatamente a ação”, explicou Oliveira.

Em 16 de dezembro de 2021, foi aprovado pela Anvisa a administração da vacina Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Esse é o único imunobiológico autorizado no Brasil para vacinação de pessoas a partir de 12 anos. Mais de 39 países vacinam crianças contra a Covid-19 e, só nos EUA, mais de 5 milhões de crianças já foram vacinadas. Além disso, a OPAS/OMS já ratificou a importância do Brasil iniciar o quanto antes a vacinação das crianças a partir de 5 anos. Segundo o Ministério da Saúde, o imunizante para essa população chega ao país na segunda quinzena de janeiro.

Em nota técnica, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) explicou que as crianças também adoecem por Covid-19, são veículos de transmissão do vírus e podem desenvolver formas graves e até evoluírem para o óbito. De acordo com a Fiocruz, a vacinação de crianças vai reduzir formas graves e óbitos pela doença nessa faixa etária, além de colaborar com a redução das transmissões e ser uma das mais importantes estratégias para o retorno e manutenção segura das atividades escolares presenciais.

O Calendário é o seguinte para crianças com morbidades: no dia 17/01 – 11 anos; já 18/01 – a partir de 10 anos, no dia 19/01 – a partir de 9 e 8 anos, a partir do 20/01, será a vez das crianças de 7 e 6 anos, depois no dia 21/01 – a partir de 05 anos. As demais demais Crianças entre 24 e 25/01 – a partir de 11 anos, de

26 e 27/01 – a partir de 10 anos, do dia 28 e 31/01 – a partir de 9 anos, entre 01 e 02/02 – a partir de 8 anos, nos dias 03 e 04/02 – a partir de 7 anos, nos dias 07 e 08/02 – a partir de 6 anos e, finalizando, nos dias 09 e 10/02 – a partir de 5 anos.