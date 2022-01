As cirurgias irão ocorrer no Castramóvel, que ficará estacionado no Largo do Marrão, de 11 de janeiro a 24 de fevereiro. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 06/01/2022 17:17

A Coordenadoria Especial de Direitos dos Animais (Ceda) da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade (SMARHS) iniciou, nesta quarta-feira (5), o cadastramento de moradores de comunidades no entorno de Santa Rosa que desejam castrar animais domésticos. As inscrições estão abertas até esta sexta-feira (7) na sede da Administração Regional de Santa Rosa (Rua Itaperuna, 19). Segundo a pasta, serão disponibilizadas 400 vagas e as cirurgias irão ocorrer no Castramóvel, que ficará estacionado no Largo do Marrão, de 11 de janeiro a 24 de fevereiro.

"Estamos direcionando as cirurgias no Castramóvel às pessoas de baixa renda. A parceria com as administrações regionais ajuda a levar o serviço de forma efetiva para essa população", explicou Marcelo Pereira, coordenador de Defesa Animal.

De acordo com as informações, o serviço do Castramóvel fechou 2021 atendendo moradores de várias áreas da Região Oceânica, em parceria com a administração regional local. Na ocasião, foram contempladas as comunidades do Jacaré, Caniçal, Bonsucesso, Boa Esperança, Lagoa de Piratininga e Itaipu.

"A unidade móvel também passou pelos bairros de Várzea da Moças, Santa Bárbara e Ilha da Conceição, totalizando 1140 castrações no ano passado. Depois de Santa Rosa, o serviço irá atender comunidades dos bairros de Jurujuba, Barreto e Sapê", informou a Ceda no texto.

Vagas no aplicativo - Segundo Marcelo Pereira, outras 400 vagas para castração serão oferecidas, a partir de sexta-feira (7), no aplicativo Niterói Animal. O agendamento será aberto às 10h.

"O aplicativo está disponível para baixar nas lojas do Google e da Apple. Após a instalação, o usuário faz o cadastro na plataforma para ter acesso à área de agendamento de castrações. Os interessados precisam ser moradores de Niterói (comprovante de residência em nome de quem fizer o agendamento) e maiores de 18 anos. Cada pessoa terá direito a uma vaga", ressaltou o coordenador.

De acordo com as informações, para ser contemplado pelo programa, o animal precisa ter mais do que 4 meses e menos do que 6 anos; ter menos do que 25 quilos e não ser braquicefálico (focinho achatado, como por exemplo cães das raças Pug, Buldogue Francês, Shih Tzu, Boxer, entre outras, e gatos das raças Persa e exóticos).

"A procura pela castração está aumentando a cada ano, isso demonstra o quanto a população está preocupada com os animais. Isso nos motiva a ampliar ainda mais a oferta do serviço”, finalizou Marcelo Pereira.