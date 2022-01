Nas lives, pela página oficial da Prefeitura de Niterói pelo Facebook, o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, sempre agradece o empenho da população. - Reprodução

Nas lives, pela página oficial da Prefeitura de Niterói pelo Facebook, o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, sempre agradece o empenho da população.Reprodução

Publicado 07/01/2022 17:46

O Gabinete de Crise da Prefeitura de Niterói, que centraliza a tomada de decisões para integrar e alinhar as iniciativas do Município na prevenção e assistência à população contra à Covid-19, divulgou o mais recente boletim semanal que indica a curva de contágio pelo novo coronavírus na cidade e apontou que, nas últimas três semanas, não foram registradas nenhuma morte pela doença, o melhor índice desde o longo período de mortes causado pela Covid-19.

A informação de que o município de Niterói não tem mais nenhum registro de óbitos pela doença há 14 dias foi comemorado pelo Executivo em sua página oficial no Facebook: "Uma boa notícia para alegrar sua semana: nossa cidade chegou a terceira semana seguida sem nenhum óbito por #COVID19. Tem seu braço nessa conquista! Nossa cidade tem o melhor esquema de vacinação do estado do Rio, o que reduz as mortes, a diminui internações e a circulação do vírus. A vacina salva vidas! Os niteroienses fizeram e continuam fazendo sua parte, respeitando as medidas sanitárias e se vacinando. A variante ômicron está aí e por isso vamos manter os cuidados. Use máscara, evite aglomerações, higienize bem as mãos e bora vacinar! Vamos juntos vencer a Covid-19!", ressaltou a Prefeitura na postagem.

A notícia foi amplamente comentada pelos internautas. Algumas pessoas disseram que essa conquistas foi graças a muita determinação dos niteroienses, que entenderam a situação e se cuidaram, outras relevaram o fato da população da cidade estar segue sendo imunizada, o que ajuda na diminuição do número de mortes pelo vírus.

A informação foi postada na noite de quinta-feira (6) e até a tarde da sexta-feira (7) houve uma grande quantidade de reações. O número de 'likes' como 'curti', 'amei' e 'uau', chegou a 1,2 mil. Dos quase 300 mil seguidores da página oficial da Prefeitura, 111 compartilharam e quase 300 comentaram.