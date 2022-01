Uma grande fila de carros se formou no Campus Gragoatá, na Rua Alexandre Moura, número: 8, em São Domingos. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 10/01/2022 18:01

A Prefeitura de Niterói, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) e a Fundação Estatal de Saúde (FeSaude), retomou nesta segunda-feira (10) a testagem para Covid-19 no modelo drive-thru. O teste é feito por meio de agendamento na plataforma Dados do Bem e está disponível para quem apresentar sintomas gripais (1º ao 8º dia) ou que tiver contato com casos confirmados. Segundo as informações, a medida foi tomada por conta do aumento de 10% nos casos da doença nas últimas semanas.



De acordo com o Executivo, a testagem, rápida por antígeno, acontece no Campus da UFF do Gragoatá, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (aberto ao público até às 16h) e sábado, das 8h às 12h (aberto ao público até às 11h). Além dos motoristas e passageiros, pedestres também são atendidos. O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, falou sobre a atuação do município desde o início da pandemia e a importância da testagem.



“Niterói sempre manteve medidas de precaução, como a não realização da festa de Réveillon, decidida em outubro, a não realização do carnaval de rua, e manter o uso de máscaras mesmo em local aberto. Neste momento é fundamental essa parceria com a UFF e a ampliação da testagem e do protocolo. Reforçamos a importância da população seguir com as medidas de proteção à vida, como evitar aglomerações, evitar locais fechados, usar máscara, lavar as mãos e tomar a dose de reforço da vacina”, defendeu o secretário.



Segundo dados do Gabinete de Crise, o município apresentou aumento no número de casos da doença nas últimas semanas. "A orientação é que os casos sintomáticos realizem o teste a partir do primeiro dia dos sintomas. Pessoas assintomáticas que tiveram contato com caso confirmado de Covid-19, devem realizar a coleta entre o 5º e 7º dia após a data do último contato", ressaltou o poder público nas informações.



A diretora geral da FeSaúde, Anamaria Schneider, disse que Niterói é pioneira neste assunto."Vamos fazer essa testagem em massa para acompanhar com maior precisão os casos de Covid-19, que tem crescido no País e também em Niterói", disse Schneider.



Para evitar aglomerações e exposição ao vírus, a Secretaria Municipal de Saúde orientou que a população baixe o aplicativo Dados do Bem em seu celular e realize o agendamento da testagem seguindo as orientações do próprio aplicativo. O agendamento já está disponível na plataforma.

Bianca Pereira, de 34 anos, fez o teste de Covid-19 pela primeira vez nesta segunda-feira. "Acho importante que as cidades e o poder público se preparem para essa nova variante da doença. É fundamental que as pessoas possam ter locais para fazer a testagem", defendeu.



A Prefeitura esclareceu que, além do drive-thru, o município oferta testes rápidos de antígeno para Covid-19 nas Policlínicas, Unidades Básicas e unidades do Programa Médico de Família. "Já o teste swab para RT PCR é realizado nas 8 Policlínicas Regionais e na Unidade Básica Centro. A partir da próxima semana os testes serão feitos de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, com entrada até às 16h. As unidades de urgência e emergência testam somente os pacientes com indicação de internação e gestantes com sintomas respiratórios", afirmou o Executivo no texto.



Outra medida, destacou a Prefeitura, é o reforço no serviço de telemonitoramento principalmente para o acompanhamento de idosos, gestantes e crianças com menos de 11 anos.