A Regional do Barreto é uma das 10 unidades onde os contribuintes podem emitir a segunda via do carnê do IIPTU 2022. - Divulgação PMN

Publicado 10/01/2022 18:33

A Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (SMF) informou que, para evitar aglomeração na sede da instituição e manter as medidas de combate à Covid-19, em função da variante Ômicron, os contribuintes podem emitir a segunda via do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022 em dez administrações regionais. O horário de atendimento é das 9h às 16h.

De acordo com a secretaria, o contribuinte deve verificar qual administração regional é a mais próxima da sua residência e dirigir-se a uma unidade tendo em mãos o número da matrícula do imóvel. A lista das regionais está disponível no site da Secretaria de Fazenda (https://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/).



Neste momento de aumento do número de casos de Covid-19 em razão da variante Ômicron, a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, recomendou à população a realização dos serviços do órgão de forma remota.



“Contamos com o apoio de dez administrações regionais que receberam treinamento para atender a população que, por algum motivo, não consiga imprimir suas guias do IPTU em casa. Porém, recomendamos que o cidadão opte por realizar os serviços da Secretaria de Fazenda por meio do Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói. Atualmente contamos com 48 serviços prestados eletronicamente por meio de e-mails institucionais ou diretamente pelo Portal de Serviços (https://servicos.niteroi.rj.gov.br/)”, explicou Marilia.



A secretária de Governo, Rúbia Secundino, destacou que, com a emissão da segunda via do IPTU em dez administrações regionais, Niterói dá mais facilidade aos cidadãos. “O objetivo é agilizar a emissão do carnê, facilitar o pagamento e tirar as dúvidas dos contribuintes. Assim, também evitamos a aglomeração em função da pandemia”, afirmou Rúbia.



As dez administrações regionais habilitadas para emitir a segunda via do IPTU 2022 e as guias referentes ao parcelamento do imposto são: a Administração Regional da Ilha da Conceição, na Rua Jornalista Sardo Filho, s/nº (Anexo ao Prédio da CSU), na Ilha da Conceição. Tel.: 2717-0114. Na Administração Regional do Barreto, no Parque Palmyr Antonio da Silva, na Rua Dr. Luiz Palmier, s/nº, no Barreto. Tel.: 2613-6620, na Administração Regional do Fonseca, no Horto do Fonseca, na Alameda São Boaventura, nº 770, no Fonseca. Telefone: (21) 2625-2031.

O serviço também pode ser encontrado na Administração Regional do Ingá, no endereço: Concha Acústica, na Av. Cem, s/nº, na Administração Regional de Icaraí, na Av. Ary Parreiras, nº 21. Tel.: 2610-3355 / 2611-2158; na Administração Regional do Largo da Batalha, na Rua Reverendo Armando Ferreira, nº 19 (Dentro do Mercado Popular). Tel.: 2716-2810. Administração Regional da Região Oceânica, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Estrada Francisco da Cruz Nunes, Nº 6666, em Itaipu. Tel.: 2609-7575.



Na administração Regional do Ponto Cem Réis, na Rua Dr. Carlos Maximiliano, nº 15, Sobrado, Ponto Cem Réis. Tel.: (21) 2622-4842 / (21) 2622-3598. Na Administração Regional do Rio do Ouro, na Estrada Velha de Maricá (Atual RJ100) nº 273, Rio do Ouro / Tel.: (21) 2718-7817 e na administração Regional de São Francisco, na Av. Rui Barbosa, nº 400 – Loja 104, São Francisco. Tel.: (21) 2611-9413 / (21) 2714-4166 / (21) 3719-2728.