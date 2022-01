As fortes chuvas atingiram os estados da Bahia e Minas Gerais nos últimos dias. - Divulgação

Publicado 10/01/2022 21:02 | Atualizado 10/01/2022 21:04

O Instituto CCR, para reafirmar seu compromisso social de cuidar das pessoas, doará mais de 900

cestas básicas para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade que foram vítimas das fortes

chuvas que atingiram os estados da Bahia e Minas Gerais.

A rede Gerando Falcões, parceira do Instituto CCR que entrega serviços de educação,

desenvolvimento econômico e cidadania, será a responsável por distribuir as cestas básicas

digitais nas duas cidades mais afetadas - Canavieiras na Bahia e Vale do Jequitinhonha em

Minas Gerais.

"Serão doados mais de R$300 mil em cestas básicas digitais, com ticket no valor de R$150,00 por

mês. Serão dois meses desse valor, totalizando R$300,00 para cada família. Com esse cartãoticket, os beneficiários poderão comprar alimentos nos estabelecimentos credenciados", informou em comunicado.



“Nos compadecemos muito com o cenário triste que as fortes chuvas deixaram nos dois estados.

Muitas famílias estão sofrendo com a fome e nós iremos fazer nossa parte", afirmou Jéssica

Trevisam, gerente do Instituto CCR.