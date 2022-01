Ao longo de 2021, cerca de 718 feiras foram realizadas seguindo todos os protocolos sanitários. - Divulgação

Publicado 12/01/2022 16:31

O número de artesãos atuando nas feiras públicas de Niterói aumentou 50% em 2021 e, apesar da pandemia de Covid-19, chegou a 8.734 profissionais. O secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano, ressaltou que os dados mostram o resultado positivo desse setor para a economia criativa da cidade. Ao longo de 2021, cerca de 718 feiras foram realizadas, seguindo todos os protocolos sanitários de segurança, de acordo com cada fase de enfrentamento à pandemia.



Só para se ter uma ideia, a Casa do Artesão, atualmente, promove seis feiras de artesanato em Niterói. A maior é a do Campo de São Bento, com 110 expositores. As demais, todas com 35 expositores, são as do Ingá, da Praça Getúlio Vargas, da orla de São Francisco, da Praça Dom Navarro e da Praça Rádio Amador (em eventos específicos). Em agosto de 2021, a Casa passou a integrar a Secretaria Municipal das Culturas. Entendendo a importância da expressão cultural do artesanato, sua tradução e simbologia para a cidade, diversas ações foram realizadas para potencializar o setor e os artistas.





No segundo semestre de 2021, foi realizado o Teste de Habilidade Técnica para cerca de 150 artesãos com o objetivo de garantir que os produtos artesanais fossem produzidos de fato pelo artista cadastrado na Casa, conforme o artigo 5º do decreto nº 10267/2008, publicado em 19/03/2008. Além disso, o Curso “Cuidados na Manipulação de Alimentos” foi promovido para a capacitação dos expositores que atuam na área gastronômica das feiras. No ano passado, a Casa do Artesão firmou ainda parcerias com a UFF, a Universidade Anhanguera, o Sebrae, a Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Saúde.



De acordo com a coordenadora da Casa do Artesão de Niterói, Claudia Vasconcelos, num momento de pandemia, houve um boom no empreendedorismo. “As pessoas se viram numa situação muito difícil, a maioria do comércio fechou ou ficou com horário reduzido, gerou muito desemprego, e com isso as pessoas começaram a empreender e a buscar a visibilidade dos seus produtos. Foi fundamental aumentar o espaço de exposição dos artesãos para que os produtos artesanais tivessem mais saída, para que pudéssemos ajudá-los a escoar seus produtos e disseminar a importância do artesanato na cidade. Na pandemia, e agora com a retomada da economia, a gente percebe que tem uma categoria forte na cidade.Esse aumento só trouxe benefícios e muito entusiasmo para os artesãos, porque perceberam que estão sendo valorizados pela prefeitura”, disse Vasconcelos.





O secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano, enfatizou a importância dos artesãos na cultura niteroiense. “As feiras de artesanato são uma características marcante da nossa cidade, refletindo a nossa vasta diversidade e criatividade artística. Precisamos valorizar os artistas responsáveis por esse verdadeiro patrimônio de Niterói, que ainda por cima ajuda a movimentar a economia e a gerar riqueza para a vida cultural da cidade”, afirmou Giordano.