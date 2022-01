As atividades do evento vão ocorrer presencialmente e online pelo canal da Escola de Governo e Gestão (EGG) no Youtube. - Divulgação

As atividades do evento vão ocorrer presencialmente e online pelo canal da Escola de Governo e Gestão (EGG) no Youtube.Divulgação

Publicado 12/01/2022 16:47

A Prefeitura de Niterói vai realizar, entre os dias 31 de janeiro e 04 de fevereiro, o evento “Niterói Compliance Week: o que estamos fazendo por você?”. Segundo as informações, neste período, serão realizadas oito atividades ligadas a temas como Integridade e Compliance; Participação Social; Responsabilidade Ambiental; Governança; Riscos; Transparência Pública, entre outros. Além disso, haverá a apresentação de 12 Planos de Integridade e Compliance por órgãos e entidades da Prefeitura.

Conforme a Prefeitura, o “Niterói Compliance Week: o que estamos fazendo por você?” é uma iniciativa da Controladoria Geral do Município (CGM), em parceria com a Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG)/Escola de Governo e Gestão (EGG), Secretaria Municipal de Fazenda (SMF), Secretaria Municipal de Administração (SMA) e Secretaria Municipal de Participação Social (SEMPAS).

"O objetivo do evento é divulgar as iniciativas e ações dos órgãos e entidades da Prefeitura de Niterói no que se refere à integridade e transparência na administração municipal, como forma de sempre aumentar a eficiência operacional na condução das políticas públicas da cidade", disse o Executivo no texto.

Para a realização do “Niterói Compliance Week: o que estamos fazendo por você?”, a Prefeitura vai contar com a participação de parceiros como a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Niterói (OAB-Niterói); o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Janeiro (CRCRJ) e a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (ECG/TCE-RJ). As atividades do evento vão ocorrer presencialmente e online pelo canal da Escola de Governo e Gestão (EGG) no Youtube (https://youtube.com/c/EGGNiteroi). A programação completa será divulgada em breve.

Segundo o poder público, muitas ações que serão realizadas ao longo do evento são resultado do Plano de Integridade Previne Niterói e do “Time Brasil”, programa da Controladoria-Geral da União (CGU) ao qual o município de Niterói aderiu. Durante o evento, será lançado o “Novo Código de Ética e Integridade do Agente Público Municipal”.