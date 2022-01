Homens da Conservação trabalharam com auxílio de caminhões, retroescavadeiras e caminhão vac-all em redes de esgoto e de águas pluviais nas vias. - Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Homens da Conservação trabalharam com auxílio de caminhões, retroescavadeiras e caminhão vac-all em redes de esgoto e de águas pluviais nas vias.Divulgação PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 12/01/2022 18:01

As fortes chuvas que atingiram a cidade de São Gonçalo, na última terça-feira (11), fez com que a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, realizasse serviços de limpeza em diversos bairros, durante a manhã desta quarta (12). Segundo as informações, 22 moradores foram levados temporariamente para ponto de apoio por causa de alagamento no bairro da Palmeira e estão sendo acolhidos pela Secretaria de Assistência Social.

De acordo com a Prefeitura, homens do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Departamento de Conservação e Obras (DCO) trabalharam com auxílio de caminhões, retroescavadeiras e caminhão vac-all em redes de esgoto e de águas pluviais em vias de Neve, Porto da Pedra, Gradim, Mutondo, Sacramento, Santa Izabel, Colubandê, Salgueiro, Jardim Catarina, entre outros bairros.

"A cidade continua em estágio de atenção e a Subsecretaria de Defesa Civil de São Gonçalo segue com serviço de monitoramento. Ao todo, o órgão recebeu 61 solicitações, sendo realizadas duas vistorias preventivas e sete vistorias emergências. Não houve acionamento de sirene e registro de feridos", informou a Prefeitura no texto.

Na ocasião, o Executivo disse que foi aberto, de forma preventiva, um ponto de apoio na Escola Municipal Marinheiro Marcílio Dias, na localidade da Palmeira. O local abriga temporariamente 22 pessoas, sendo 15 adultos e sete crianças, que foram resgatadas por equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros de área de alagamento. Equipes da Secretaria de Assistência Social estão atendendo as famílias, que recebem refeições e doações de roupas.

O acumulado de chuva nas últimas 24 horas é o seguinte: Tenente Jardim – 37.4 mm; Sete Pontes – 34.6; mm; Novo México – 41.4 mm; Gradim – 52.4 mm; Engenho Pequeno IV – 10 mm; Engenho Pequeno II – 31.4 mm; Boa vista – 10.8 mm e Arsenal – 49.0 mm.

O poder público ressaltou que, em caso de emergências, a Defesa Civil pode ser acionada por meio do telefone 199. "A Prefeitura de São Gonçalo seguirá atuando na limpeza de galerias e canais, mas reforça que é de responsabilidade do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) dragar os rios e mantê-los limpos", explicou o Executivo no texto.