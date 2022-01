Uma nova data será marcada para o desfile das escolas de samba que se apresentam no carnaval da Rua da Conceição, no Centro da cidade. - Divulgação Neltur

Uma nova data será marcada para o desfile das escolas de samba que se apresentam no carnaval da Rua da Conceição, no Centro da cidade.Divulgação Neltur

Publicado 13/01/2022 16:45 | Atualizado 13/01/2022 16:57

Depois de tantas incertezas a Prefeitura de Niterói "bateu o martelo" e determinou, nesta quinta-feira (13), o adiamento do desfile das escolas de samba que se apresentam no carnaval da Rua da Conceição, no Centro da cidade.

⚠️ Desfile das escolas de samba ADIADO! ⚠️



Seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde e do comitê científico, que atua junto às autoridades municipais desde o início da pandemia, visando a segurança de todos, informamos que o desfile tradicional das escolas de + pic.twitter.com/IuD9NiX1Ow — Prefeitura de Niterói (@NiteroiPref) January 13, 2022

Segundo o Executivo, uma nova data será marcada após o período de quaresma, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde e do comitê científico, que atua junto às autoridades municipais desde o início da pandemia. A decisão foi tomada por conta do rápido aumento no número de casos de Covid-19 na cidade e na Região Metropolitana do Rio.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, e o vice-prefeito Paulo Bagueira determinaram o adiamento dos desfiles em consenso com a União das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Niterói (USBCN), através do presidente Marcelo Serpa, e com a Liga das Escolas de Samba de Niterói (Lesnit), Carlos Rodrigues, o Xororó.



“Desde o início da pandemia, Niterói atua para salvar vidas, com ações baseadas na ciência. Os niteroienses são comprometidos e a colaboração de cada cidadão é fundamental. Reforçamos a importância do uso de máscaras e a necessidade de seguir o calendário de vacinação como proteção essencial! A defesa da vida é, e sempre será, a nossa prioridade”, disse Grael.



No início do mês, o município já tinha anunciado que não haverá carnaval de rua na cidade, desfile de blocos ou carnaval de bairros. Festas de carnaval em clubes também não serão autorizadas.



Monitoramento da Covid-19 - A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói está disponibilizando 55 pontos de testagem para Covid-19. Atualmente, uma média de 40% dos testes realizados no município são positivos para a doença. Na última semana a secretaria reforçou as equipes, ampliou a oferta dos testes e reabriu o drive-thru de testagem no Campus da UFF, no Gragoatá.