A SMF trabalha em sistema de rodízio em função do aumento do número de casos de Covid-19 por causa da variante Ômicron. - Divulgação

Publicado 13/01/2022 17:08

Antenada as novas tecnologias e com o objetivo de facilitar a vida do cidadão, a Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) da cidade de Niterói, recomenda que os contribuintes optem pelo atendimento online para ter acesso a serviços como, por exemplo, a retirada da segunda via do carnê do IPTU 2022.

Segundo as informações, a SMF trabalha em sistema de rodízio em função do aumento do número de casos de Covid-19 por causa da variante Ômicron. De acordo com a secretaria, a Central de Atendimento ao Cidadão, na sede da instituição, na Rua da Conceição, número 100, no centro de Niterói, funciona normalmente das 9h às 16h. No entanto, a Secretaria de Fazenda reforça que os contribuintes devem recorrer ao atendimento virtual através do Portal de Serviços da Prefeitura de Niterói, no endereço https://servicos.niteroi.rj.gov.br/





A secretária municipal de Fazenda, Marília Ortiz, afirmou que a pasta redobrou o cuidado com todos os protocolos de combate à Covid-19. “Consideramos o aumento dos casos de Covid-19 em Niterói, em função da variante Ômicron e orientamos o cidadão que deseja obter a segunda via do IPTU 2022 que o faça de forma eletrônica, por meio do Portal de Serviços da Prefeitura. É um procedimento que pode ser executado de um computador ou celular e, em apenas três passos, o cidadão acessa tanto a cota única como as cotas mensais do imposto. Nossas servidoras da Central de Atendimento estão passando semanalmente por testes. Ressaltamos que o momento inspira atenção e que, por isso, estamos recomendando que a população acesse os nossos serviços de forma remota”, destacou Ortiz.



Ela disse que o objetivo é o de evitar aglomeração na sede da instituição e manter as medidas de combate à Covid-19. "A Secretaria Municipal de Fazenda estabeleceu que os contribuintes podem emitir a segunda via do carnê do IPTU em dez administrações regionais. O horário de atendimento é das 9h às 16h", ressaltou a secretária.

De acordo com a SMF, o contribuinte deve verificar qual é a administração regional mais próxima de sua residência e se dirigir a esta unidade tendo em mãos o número da matrícula do imóvel. "A lista das regionais está disponível no site da Secretaria de Fazenda (http://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/). A secretaria reforça, porém, que a melhor opção é o atendimento online", afirmou a Prefeitura no texto.