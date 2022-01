Estão sendo convocados diversos profissionais de diferentes especialidades. - Divulgação site PMN

Publicado 17/01/2022 15:54

A convocação de 370 profissionais aprovados no concurso da Fundação Municipal de Saúde (FMS) para ajudar a saúde niteroiense saiu publicada no Diário Oficial da cidade. Segundo a Prefeitura, a previsão é de que a maioria dos convocados comecem a trabalhar nas unidades de saúde do município ainda este mês e reforcem o atendimento à população em meio ao aumento de casos de Covid-19 na cidade.

"Estão sendo convocados profissionais de diferentes especialidades, como médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, agentes de zoonoses, técnicos de radiologia, entre outros. Os aprovados começam a tomar posse na segunda-feira (17) e já iniciam o trabalho nas Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas e hospitais. Serão 40 profissionais tomando posse por dia", informou a Prefeitura no texto.

As datas e horários da posse de cada aprovado, além da documentação necessária, está disponível em http://www.saude.niteroi.rj.gov.br/extras/Convoca%C3%A7%C3%A3o_Posse_V_Concurso_FMSN.pdf.

Niterói convoca 370 profissionais de saúde para reforçar atendimento à população