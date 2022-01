O Circuito Arariboia é composto de quatro feiras que ficam localizadas no Centro, Icaraí e Itaipu. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

O Circuito Arariboia é composto de quatro feiras que ficam localizadas no Centro, Icaraí e Itaipu.Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 18/01/2022 15:39

A Prefeitura de Niterói elaborou um plano de retomada econômica no cenário pós-pandêmico que tem, em um dos vértices, a economia solidária como eixo. A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES) é a gestora do Centro Público de Referência em Economia Solidária, a Casa Paul Singer, popularmente conhecido como Casa Azul. Em 2021, o espaço recebeu mais de 300 novos cadastrados de empreendedores solidários e possui mais de 800 no total desde o surgimento da Casa, em 2019.



Segundo o secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, esses cadastros refletem a entrada de novos trabalhadores que buscam na economia solidária sua forma de produção e sustento.



"A retomada econômica em Niterói passa pelo incentivo à economia solidária. Nos últimos meses, tivemos uma grande procura na Casa Paul Singer por artesãos que querem participar das feiras do Circuito Arariboia. Além disso, estamos cadastrando trabalhadores e comerciantes para receber a Moeda Social que vai passar a circular na cidade a partir do fim do mês", destacou o secretário.



O Circuito Arariboia é gerido pela SMASES em cogestão com o Fórum de Economia Solidária de Niterói e é composto de quatro feiras que ficam localizadas no Centro, Icaraí e Itaipu. No Centro, a feira funciona ao lado do Terminal João Goulart, na Avenida Visconde do Rio Branco. A feira acontece de forma quinzenal, às quintas-feiras. São diversas barracas com produtos artesanais, trabalhos manuais, produtos orgânicos e arte popular. A de Itaipu fica na Praça das Amendoeiras e ocorre aos sábados, próximo ao ponto final do ônibus 38 e a da Praça Dom Navarro, na Ary Parreiras (Icaraí), sempre às sextas.