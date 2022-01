Empresa chega a Niterói com refeições para a primeira infância | Niterói | O Dia

As empresárias cariocas Paula Cunha e Luciana Melhorim uniram forças para criar uma empresa especializada em alimentação para a primeira infância. - Divulgação - Foto: Filtro de Barro

Publicado 19/01/2022 16:18

Os primeiros anos de vida de uma criança são fundamentais para a criação de bons hábitos alimentares. Ao pensar nisso, as empresárias cariocas Paula Cunha e Luciana Melhorim uniram forças para dar vida à Jornada Mima - healthtech especializada em alimentação para a primeira infância (período entre os primeiros meses de vida até os 6 anos de idade).

Depois de inaugurar em junho de 2021 no bairro de Botafogo, o empreendimento chega agora à cidade de Niterói e promete oferecer uma solução prática e saudável para a alimentação dos pequenos.



Por meio de uma cozinha 4.0, que não possui fogão, forno e panelas, e sendo toda monitorada por uma tecnologia alemã, o novo conceito traz refeições (almoço e jantar) com ingredientes orgânicos e compostas pelos cinco grupos alimentares (proteínas, verduras, legumes, carboidratos e leguminosas).

"Simplificando assim a vida dos pais niteroienses, já que são necessários apenas 3 minutos para descongelar a comida", ressaltou a empresária Luciana Melhorim. Segundo ela, as comidinhas são entregues nas casas das famílias e são feitas com ingredientes orgânicos e compostas pelos cinco grupos alimentares (proteínas, verduras, legumes, carboidratos e leguminosas).



“Tudo bem saudável e nutritivo para os pequenos. Os pais não precisam mais ficar pesquisando receitas, selecionando, comprando, higienizando e preparando mais de 30 pratos toda a semana, para garantir que os filhos tenham acesso a variedades de alimentos para, assim, crescerem de forma saudável. Nós entregamos toda semana o plano alimentar completo na casa das famílias”, diz Melhorim.



De acordo com as informações, ao todo, dois pacotes são disponibilizados na empresa, sendo um com 8 refeições (R$ 182,00) e outro com 14 refeições (R$ 299,00), que podem ser entregues toda semana, de 15 em 15 dias ou mensalmente, na cidade de Niterói. Em ambos os planos, as famílias recebem orientação com uma nutricionista responsável pelo projeto alimentar da criança, além de um planejamento e um mapa de evolução alimentar dos pequenos ao longo da Jornada Mima.



“Nosso cardápio muda a cada 15 dias e oferecemos às crianças mais de 100 alimentos diferentes durante o processo. Além disso, a comida chega separada, ou seja, não é uma papinha pronta ou com alimentos misturados. A criança é exposta a cores, sabores, aromas e texturas diferentes. Ela aprende a gostar de cada alimento como ele realmente é, e isso fará muita diferença na vida adulta dela, já que essa fase da primeira infância é muito importante para a criação de bons hábitos alimentares”, explicou uma das sócias-fundadoras, a engenheira de produção Paula Cunha.

Os pedidos podem ser feitos por meio do site https://jornadamima.com.br/.