A Prefeitura informou que, na quinta-feira (20), a testagem vai retornar normalmente na Igreja da Lagoinha, em Piratininga. Divulgação

Publicado 19/01/2022 17:23

A Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informou que, nesta quarta-feira (19), a testagem para Covid-19 na Igreja da Lagoinha (Piratininga) vai acontecer somente durante a manhã. Os testes serão realizados de 8h às 12h, com acolhimento até 11h. No período da tarde, a unidade vai passar por manutenção na rede elétrica. Na quinta-feira (20), a testagem retorna normalmente.

Nos outros 54 pontos de testagem para Covid-19, o funcionamento será normal. No drive-thru no Campus da Universidade Federal Fluminense (UFF), o atendimento é feito apenas com agendamento prévio pelo aplicativo Dados do Bem. Nas outras unidades, há testagem por demanda espontânea. Em todas as unidades, a testagem está acontecendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h (aberto ao público até às 16h). No drive, também há testagem aos sábado, das 8h às 12h (aberto ao público até às 11h).

LOCAIS DE TESTAGEM EM NITERÓI NESTA QUARTA-FEIRA (19)

Policlínicas: Dr. Carlos Antônio da Silva, São Lourenço; Dr. Guilherme Taylor March, Fonseca; Dr. Francisco da Cruz Nunes, Largo da Batalha; Dr. João da Silva Vizella, Barreto e Policlínica de Piratininga.

Unidades Básicas de Saúde (UBS): Centro, Morro do Estado, Santa Bárbara.

Programa Médico de Família (PMF) e Clínica Comunitária da Família (CCF): Baldeador, Badu, Bernardino, Boa Vista, Cafubá I, Cafubá II, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Colônia, Coronel Leôncio, Engenho do Mato, Grota I, Grota II, Ititioca, Jonathas Botelho, Jurujuba, Leopoldina, Maceió, Maravista, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Nova Brasília, Palácio, Ponta D’areia, Preventório I, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso, Vila Ipiranga, Viradouro, Vital Brazil e CCF Badu, Ilha da Conceição, Teixeira de Freitas e Várzea das Moças, Morro do Céu, Cavalão, Coronel Leôncio e Jacaré.

Praça do Vital Brazil – R. Maestro José Botelho, Vital Brazil;

Capela Divino Espírito Santo – Rua Ver. José Vicente Sobrinho, 485, Engenhoca;

Drive-thru da UFF.

DOCUMENTAÇÃO

Documento de identificação com foto e comprovante de residência.

No drive-thru, também será preciso apresentar o QrCode de agendamento recebido via aplicativo.