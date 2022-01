A menina A. K. de 1 ano e 11 meses continua em observação na UTI do Heat. - Divulgação

A menina A. K. de 1 ano e 11 meses continua em observação na UTI do Heat.Divulgação

Publicado 20/01/2022 16:21 | Atualizado 20/01/2022 20:04

A criança, de um ano e 11 meses, atacada por um cachorro da raça pitbull em Niterói na tarde do último domingo (16) segue internada no CTI pediátrico do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em São Gonçalo. O quadro de saúde da paciente evoluiu para estável na tarde desta quinta-feira (20).



"A nossa guerreira está reagindo bem. Está sendo monitorada 24 horas por dia desde a sua entrada. Hoje (quinta) está acordada, interagiu com familiar e equipe médica e de enfermagem. Vamos seguir os protocolos para o melhor tratamento", garantiu a médica Leila Alves, coordenadora do CTI pediátrico.



Transferida para o Centro de Trauma do Heat, a criança foi avaliada pelo cirurgião geral, neurologista, ortopedista e bucomaxilofacial, que identificaram, após uma série de exames, fratura e perda de parte da mandíbula e cortes profundos em toda região do rosto e pescoço.



O coordenador da equipe de bucomaxilofacial, Willian Chaia, explicou que nesta sexta-feira (21) haverá uma conversa junto à cirurgia geral para o planejamento de um primeiro procedimento. "Nossa equipe também está avaliando a paciente diariamente, desde a sua entrada. Vamos promover o melhor para a sua plena recuperação", garantiu Chaia.

De acordo com relatos, a menina moraria com os pais no estado do Ceará e estaria de férias na casa de familiares em Niterói. Um vizinho disse a família que a mordida do animal teria sido no pescoço da garota. Depois ela ainda foi arrastada pelo animal.

O caso foi registrado pela Polícia Civil. O dono do animal esteve no hospital e se apresentou voluntariamente à 76DP, onde prestou esclarecimentos. Ele admitiu que deixava o animal solto na vila de casas, local do incidente.

Conforme informações, o ataque ocorreu na tarde do último domingo. A vila fica na Rua Dr. Araujo Pimenta, no Ingá. O animal teria entrado na casa da menina e a puxado para fora. Segundo testemunhas, a menina foi socorrida graças aos policiais do Niterói presente que estavam passando pelas Ruas Miguel de Frias com Fagundes Varela, em Icaraí. O caso está em investigação.