Esta semana Niterói voltou a receber as máscaras de proteção. - Divulgação PMN

Esta semana Niterói voltou a receber as máscaras de proteção.Divulgação PMN

Publicado 20/01/2022 16:36

Esta semana, a cidade de Niterói voltou a receber as máscaras de proteção, que são indispensáveis para reduzir a disseminação do vírus. Neste sábado (22), será a vez dos moradores do Caramujo receberem os equipamentos.

A Prefeitura de Niterói, desde o início da pandemia, faz esse trabalho de prevenção com a população contra o coronavírus. Se parar pra contar, foram meses de sanitização dos ambientes, ampliação de leitos hospitalares, testagem em massa e a vacinação. Além disso, mais de 2,5 milhões de máscaras foram distribuídas para a população.



A secretária de Governo, Rubia Secundino, lembrou do trabalho incansável das regionais nessa empreitada.



"Niterói, desde o começo da pandemia, realiza um trabalho de prevenção com os cidadãos. Desde março de 2020, as administrações regionais têm se empenhado para orientar a população e distribuir máscaras. Até o momento, mais de 2,5 milhões de máscaras foram entregues para os niteroienses em todos os bairros da cidade", destacou Rubia.



Nesta quarta-feira (19), moradores do Morro do Castro, Baldeador e Santa Bárbara receberam as máscaras entregues pela prefeitura. Na manhã desta quinta-feira (20), a entrega foi realizada em Maria Paula e, no sábado (22), será a vez da população do Caramujo.



O secretário do Núcleo é Núcleo Executivo do Baldeador, Caramujo, Santa Bárbara e Maria Paula, Oto Bahia contou que foram aproximadamente 6.500 máscaras entregues essa semana.



"A pandemia não acabou. Continuamos os cuidados com a população e por isso estamos fazendo, novamente, entrega de máscaras para reforçar a importância do uso como proteção individual e coletiva. E não esqueçam, as vacinas salvam vidas. Quem não se vacinou, pode procurar o local mais próximo de casa que Niterói segue aplicando as doses e agora também nas crianças ", reforçou o secretário.



A Administração Regional do Sapê, Badu e Matapaca distribuiu na segunda (17), pelas ruas dos bairros de mesmo nome. A Regional do Barreto realizou entregas nesta terça-feira (18) e fará nova distribuição na manhã de sexta-feira (21), perto do Parque Palmir Silva. Neste mesmo dia, a Regional do Fonseca também fará distribuição em frente ao Horto, na Alameda São Boaventura, a partir das 9h, e a Regional da Ilha da Conceição, a partir das 11h, pelas ruas do bairro.



Com o aumento de casos de Covid-19, as regionais estão se organizando para distribuir máscaras novamente em locais variados pela cidade. Os equipamentos são de material lavável e reaproveitável. Seu uso é obrigatório em áreas públicas e em espaços particulares em que houver atendimento ao público, para a proteção contra a Covid-19.



"O uso da máscara é fundamental para proteção individual e do próximo, porém é necessário que o equipamento esteja na posição correta e cubra a boca e o nariz. O objetivo é diminuir a propagação do vírus que se espalha rapidamente e é invisível aos olhos. Desde o dia 23 de abril de 2020, o uso do equipamento é obrigatório nas áreas públicas como ruas, ônibus, padarias, supermercados, hospitais, filas de bancos entre outras", afirmou a Prefeitura no texto.