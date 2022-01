A capacitação faz parte do ciclo de formação em compras públicas com benefícios exclusivos para pequenos negócios. - Divulgação - Arquivo

Publicado 20/01/2022 16:51

A Prefeitura de Niterói abriu inscrições para um curso voltado para microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas que queiram fornecer serviços para o município através do sistema de Pregão Eletrônico. A capacitação é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Administração e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e faz parte do ciclo de formação em compras públicas com benefícios exclusivos para pequenos negócios.

As aulas, que serão gratuitas e no formato online, acontecerão nos dias 7 e 9 de fevereiro, das 18h30 às 22h. O objetivo é fomentar os pequenos negócios da cidade através da capacitação para o fornecimento de serviços para órgãos públicos por meio da modalidade de pregão eletrônico. Os interessados podem se inscrever através do link https://forms.office.com/r/Aizz1tcu0U.

O secretário municipal de Administração, Luiz Vieira, explicou que a iniciativa busca oferecer oportunidades para as micro e pequenas empresas de Niterói.

“O Pregão Eletrônico é uma modalidade de licitação que, indiscutivelmente, veio para ficar. Nós temos priorizado contratar por pregão, já que isso significa maior competitividade entre as empresas e maior economia para a gestão pública. Quando um pregão eletrônico é aberto, empresas de todo o país podem participar e, por isso, é necessário que a prefeitura prepare o empresariado local para a competição. Por isso, fizemos um convênio com o Sebrae preparando o empresariado para este sistema de contratação. Estamos preparando as empresas para que possam participar, não só dos nossos pregões, mas de pregões em todo o país, ultrapassando os limites territoriais da cidade”, explicou o secretário.