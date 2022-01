Quem não puder comparecer ao local para a retirada da cesta básica, pode indicar um procurador. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 21/01/2022 14:20

A repescagem para entrega das cestas básicas na cidade de Niterói acontecerá nesta segunda (25) e terça-feira (26), das 10h às 16h, nos polos do Centro (Canto do Rio) e da Região Oceânica (Escola Municipal Mar Alegre), segundo a Prefeitura. O Executivo destaca que é importante se atentar ao local de retirada, pois não serão entregues cestas em polo diferente da listagem divulgada.

Acesse aqui o link e veja onde retirar a cesta https://transparencia.niteroi.rj.gov.br/#/cms/48. O uso de máscaras é obrigatório.



O poder público avisa que quem não puder comparecer ao local para a retirada da cesta básica, pode indicar um procurador. Para isso, é preciso imprimir e preencher o formulário disponível no Portal da Transparência. Sem o documento impresso e assinado, não será possível a retirada das cestas.



De acordo com as informações, todos os meses, a Prefeitura distribui cerca de 8 mil cestas a famílias vulneráveis. Cada uma contém, em média, 20 itens. Entre eles, estão alimentos como arroz, feijão, macarrão, açúcar, sal, fubá, farinha de trigo/mandioca, café e leite em pó, óleo, além de molho de tomate, sardinha, salsicha, biscoitos e achocolatado.