Sem aglomeração e filas a dona de casa Irinéia dos Santos garantiu o seu cartão do programa social da Moeda Arariboia. - Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Sem aglomeração e filas a dona de casa Irinéia dos Santos garantiu o seu cartão do programa social da Moeda Arariboia.Divulgação PMN - Foto: Berg Silva

Publicado 21/01/2022 14:56

A partir da próxima segunda-feira (24), A Prefeitura de Niterói dá início à repescagem para os beneficiários do programa social da Moeda Arariboia que ainda não retiraram seus cartões. A entrega será realizada ao longo da semana, das 8h às 17h, no Caminho Niemeyer, seguindo um novo cronograma que divide o público pela letra inicial do nome, evitando aglomerações. Na mesma data, será realizado o primeiro crédito do cartão para que a população já possa utilizá-lo.

Pelas redes sociais da Prefeitura, o prefeito Axel Grael, lembrou que a entrega dos cartões tem se dado ao longo dessa semana e que esse será um programa permanente na cidade.

“Nesta semana começamos a distribuição dos cartões da Moeda Arariboia. Esse é um programa que estamos implantando em Niterói que é um dos programas mais importantes do país com a moeda social. É um programa permanente que vem em substituição ao programa Renda Básica Temporária que Niterói manteve por quase dois anos e que beneficiou quase a metade da população ao longo desse tempo. Nenhuma outra cidade fez o que Niterói fez e vamos continuar apoiando a quem mais precisa”, destacou o prefeito.

Até sábado, é possível buscar o cartão, porém quem não conseguiu retirar essa semana, o novo calendário já está disponível. Na segunda (24) e terça (25), poderão retirar as pessoas com nome iniciado pelas letras A, B, C, D e E. Quarta (26) e quinta (27) será a vez dos nomes que começam pelas letras G, H, I, J, K, L, N, O, Q, S, U, W, X, Y e Z. E, no último dia, sexta-feira (28), podem buscar pessoas que tenham a inicial do nome com as letras M, P, R, T e V.

O secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, contou que além de buscar os cartões, durante a semana será possível também fazer o cadastro de comerciantes interessados em aceitar a moeda como pagamento em seu estabelecimento.

“A distribuição dos cartões obedece ao calendário para evitar aglomeração e filas longas por um grande período e o resultado tem sido muito satisfatório. Já distribuímos mais de 15 mil cartões ao longo dessa semana e ainda temos dois dias de entrega. A repescagem começa na segunda, 24, com a mesma logística que estamos aplicando. Importante frisar que o cartão vem acompanhado de uma carta de orientações que, além da senha, mostra como você pode pagar, receber, ver saldo e extrato usando o aplicativo do E-Dinheiro. Durante a semana de repescagem, o comerciante que desejar receber em moeda social poderá se cadastrar no estande montado no local. Atualmente são mais de 4300 comércios cadastrados na cidade. Este é um programa que vai estimular o crescimento local, pois só pode ser usado dentro da cidade de Niterói”, frisou o secretário.

Durante a transmissão da live, o prefeito ainda destacou que Niterói segue monitorando a situação epidemiológica da Covid-19 e que a vacinação continua disponível para toda população adulta acima de 18 anos com a dose de reforço, para adolescentes acima de 12 anos que ainda não tomaram a primeira ou segunda dose da vacina e para as crianças que começaram a ser vacinadas essa semana.

Sobre a pandemia, o secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, reforçou que a vacinação é a responsável pelo não agravamento apesar do aumento dos casos de Covid-19 em Niterói.

“Ao longo do segundo semestre de 2021 tivemos uma queda muito expressiva dos casos de Covid-19 na cidade, muito possivelmente pelo avanço da vacinação. Com a chegada da variante Ômicron, tivemos um aumento dos casos, principalmente na semana entre Natal e Ano Novo, e ainda observamos um aumento expressivo do número de casos. Porém, graças à vacina, esse número não tem significado, como em outros momentos, aumento no número de óbitos e no número de internações na mesma proporção dos momentos anteriores”, disse Rodrigo.

A vacinação segue em Niterói. Nesta sexta-feira (21), será possível vacinar crianças com idade a partir dos 11 anos. Na próxima segunda (31) e terça (1), a vacinação está disponível para crianças acima dos 10 anos.