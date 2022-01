Desde 2020 a ciclovia da Avenida Amaral Peixoto sofre melhorias através de um trabalho de requalificação. - Divulgação PMN - Foto: Leonardo Simplício

Publicado 21/01/2022 15:13

O município de Niterói iniciou 2022 com 50 quilômetros de malha cicloviária na cidade. Segundo as informações, ao longo dos últimos meses, a Coordenadoria Niterói de Bicicleta implantou e requalificou mais de 10 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas na Zona Norte, Sul e Região Oceânica. A meta, até 2024, é bater 120 quilômetros implantados.

"Em 2021, a Niterói de Bicicleta requalificou algumas das principais vias de conexão de bicicletas do município e que correspondem aos eixos com maior circulação de ciclistas, como a Avenida Sílvio Picanço, em Charitas, e Avenida Professor Carlos Nelson Ferreira dos Santos, em Camboinhas. Em 2020, o trabalho já tinha passado pelas ciclovias da Avenida Amaral Peixoto e Rua São Lourenço, prosseguindo pela Estrada Leopoldo Fróes e Avenida Roberto Silveira", informou a Coordenadoria no texto.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, pontuou que a requalificação e expansão da malha cicloviária aumenta a segurança de ciclistas, pedestres e motoristas.

“Ampliar a malha cicloviária não significa obrigar todo mundo a andar de bicicleta. Mas sim dar a opção segura, confortável e atraente para quem quer usar. O futuro é multimodal. Por isso, a gente precisa garantir que o modo bike esteja disponível para quem quiser usar de forma segura. Niterói saiu praticamente do zero na malha cicloviária e hoje podemos dizer que somos referência na mobilidade ativa”, diz o prefeito.

Nos últimos anos, a Prefeitura de Niterói conseguiu triplicar a rede cicloviária da cidade. Já em andamento, o sistema cicloviário da Região Oceânica vai avançar significativamente na meta de 120 quilômetros: só na área serão 60 quilômetros. Quase três quilômetros estão sendo implantados na Avenida Almirante Tamandaré. Em 2021, também foi implantada malha cicloviária nas ruas Benjamin Constant, Craveiro Lopes e Luis Palmier, todas no Barreto, além da Avenida Quintino Bocaiúva, em São Francisco, e Avenida Sílvio Picanço, em Charitas.

"A expansão da malha cicloviária tem como objetivo atrair ainda mais usuários para este modal sustentável, saudável e eficiente e é parte do programa de investimentos públicos previstos no pacto de retomada econômica de Niterói", diz o responsável pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.

Bicicletário Arariboia - A Coordenadoria Niterói de Bicicleta ampliou o horário de funcionamento do bicicletário Araribóia, ao lado da Estação das Barcas. O espaço está aberto de segunda à sexta-feira, das 6h às 23h, e aos sábados, das 07h às 18h. Os cadastros também estão abertos e podem ser realizados no horário de funcionamento normal.

O bicicletário oferece 446 vagas e tem mais de 11 mil usuários cadastrados.