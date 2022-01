O prefeito de Niterói, Axel Grael, (C) disse que a obra do calçadão de Piratininga é muito esperada. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

O prefeito de Niterói, Axel Grael, (C) disse que a obra do calçadão de Piratininga é muito esperada. Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 21/01/2022 15:32

O prefeito de Niterói Axel Grael deu o pontapé inicial para as obras de estabilização e recuperação do calçadão da Praia de Piratininga, na Região Oceânica. Segundo ele, as intervenções trarão uma solução definitiva para proteger o local das fortes ressacas que ocasionaram a diminuição da faixa de areia. Com previsão de conclusão em 4 meses, a obra terá investimento de R$ 7,8 milhões. Também será realizado um trabalho de paisagismo no calçadão e construído um posto salva-vidas.



De acordo com o chefe do Executivo, a obra na orla da praia de Piratininga será realizada no trecho entre as ruas Jornalista Umbelino Silva e João Gomes da Silva. "Nesta área, será construída uma contenção com cortina atirantada e estacas hélices. O Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável) realizou estudos relacionados à dinâmica costeira, com ênfase na solução estrutural, para conter os fenômenos que causam a erosão da praia e frequentes eventos de desabamento do calçadão da Praia de Piratininga durante as ressacas", afirmou Grael.



Ele disse que essa é uma obra muito esperada. "Trará solução definitiva para proteger o calçadão da Praia de Piratininga das fortes ressacas que ocasionaram a diminuição da faixa de areia, através da tecnologia inovadora de contenção com cortina atirantada e estacas hélice”, afirmou o prefeito..



A coordenadora do Programa Região Oceânica Sustentável (PRO Sustentável), Dionê Castro, explicou que essa obra do calçadão é uma entre outras intervenções que serão realizadas na Praia de Piratininga.



"Realizamos um estudo de mais de um ano para darmos uma solução para a Praia de Piratininga, que periodicamente sofre com ressacas. Esse estudo apontou que a melhor decisão técnica e econômica é a implantação da reposição do estoque de areia na Praia de Piratininga. Será feito um muro de contenção até que se recupere toda a faixa de areia. É um trabalho bem estruturado, com uma estrutura moderna,'' disse Dionê.



A moradora de Piratininga, Margareth Macagi, acredita que a obra irá valorizar a região. "Moro na região há 36 anos e a nossa expectativa era imensa. A região merece esse cuidado e eu acredito que a intervenção vai melhorar a qualidade de vida de quem mora aqui'', contou Margareth.



"Nas áreas do calçadão que serão recuperadas, o projeto prevê também o serviço de paisagismo e requalificação urbanística, com canteiros e pergolado, além de espaços livres com gramados. Haverá, ainda, a construção de mais um posto salva-vidas com dois pavimentos", afirmou a Prefeitura no texto.



Histórico - Em novembro de 2020, a Prefeitura abriu concorrência para as obras no calçadão de Piratininga, mas o processo recebeu vários recursos devido ao aumento do valor do aço em função da pandemia. Isto resultou na anulação da licitação. O edital foi refeito e o resultado publicado no Diário Oficial em janeiro.