Apesar de não ter vencido a partida contra o Aprov Chapecó, de Santa Catarina, o time foi além da expectativa. - Divulgação: PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 24/01/2022 16:34

O prefeito Axel Grael acompanhou, na noite de sábado (22), a estreia do Niterói Vôlei Clube (NVC) na Superliga B, série de acesso ao principal torneiro de clubes do país, na quadra do Colégio Plínio Leite. O time é patrocinado pela Prefeitura de Niterói e o único representante do Rio na liga. Em 2021, o clube foi campeão estadual masculino contra o Flamengo e, esse ano, vai disputar uma vaga com times do Brasil para chegar a Superliga de Vôlei.

O chefe do Executivo niteroiense esteve na arquibancada para assistir o jogo de estreia da categoria e fez uma resenha.

“Foi uma boa demonstração do nosso time de Niterói, que mostrou ter qualidade mesmo com um elenco muito jovem. O esporte é uma vocação da cidade. A Prefeitura apoia o time para que ele prospere. Vamos acompanhar os jogos e, quem sabe, ver o clube de Niterói classificado para a Liga A”, disse Axel. O prefeito destacou ainda a presença da torcida. “Podemos perceber que o niteroiense gosta de esporte”, ressaltou Grael.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, contou que, apesar de não ter vencido a partida contra o Aprov Chapecó, de Santa Catarina, o time foi além da expectativa.

“Essa etapa da Super Liga B é importante e vai classificar um time entre dez para subir para a Super Liga A. O time de Niterói foi criado há pouco tempo e já foi campeão estadual com um trabalho fantástico dessa comissão técnica. Hoje foi um jogo em que enfrentamos uma equipe experiente com maior estrutura e investimento. Perdemos nos detalhes, mas faz parte. O time mostrou que tem potencial para crescer durante o campeonato”, destacou o secretário.

Agenda - O Niterói Vôlei Clube vai para Juiz de Fora, no sábado que vem, para enfrentar seu próximo desafio. O time foi fundado em 2004 e interrompeu suas atividades em 2011. O projeto voltou no ano passado para disputar o Estadual 2020 e a Superliga C. A Super Liga B teve início neste sábado e vai até o mês de maio. O campeão e vice contarão com vagas na elite do vôlei nacional.