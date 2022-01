O ingressos custa R$20 reais (inteira) e haverá contribuição de 1kg de alimento não perecível, material de limpeza ou de higiene pessoal, que serão direcionados para a campanha Niterói Solidária da Prefeitura de Niterói. - Divulgação

Publicado 24/01/2022 16:48

O Teatro Popular Oscar Niemeyer recebe, na próxima sexta-feira (28), às 19h, o lançamento da websérie “Filhos do Arco-íris”, com roteiro e realização de Jayro Said.

A produção conta com grande elenco e frisa a importância da luta, das conquistas, dos direitos e das dificuldades que a pessoa LGBTQIA+ enfrenta no dia a dia. Na produção são abordados temas que necessitam ser debatidos, como casamento homoafetivo, o direito à mudança de nome social da pessoa transgênera, a violência doméstica, o racismo, entre outros.

A história, ambientada na cidade de Niterói, mostra de forma bem-humorada o dia a dia de três amigos moradores do bairro do Fonseca, e busca colaborar com a conscientização que o combate à violência contra a pessoa LGBTQIA+ é um dever de todos.

O evento contará com a exibição de alguns capítulos da websérie e apresentações artísticas que celebrarão essa realização marcando o mês da visibilidade trans.



Na ocasião, os protocolos sanitários estarão em prática para atender ao decreto que institui o Programa Novo Normal e o acesso ao Teatro Popular Oscar Niemeyer só será permitido comprovando as devidas etapas de vacinação. A comprovação pode ser feita através do cartão de vacinação, ou da apresentação impressa ou virtual do portal “CONECTE SUS”. O Teatro Popular Oscar Niemeyer segue todas as normas de segurança, com distanciamento social, utilização de máscaras e álcool em gel.