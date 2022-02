Aumento na arrecadação de ISS sinaliza bons ventos em Niterói

O setor "Naval, Óleo e Gás", arrecadou cerca de R$ 31 milhões de ISS. - Divulgação PMN

A Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (SMF) apresentou, através da quarta edição do Boletim de Movimento Econômico, a arrecadação consolidada anual de ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) no município. Conforme os dados, o imposto apresentou forte alta em 2021 e registrou um aumento na arrecadação de 31,1% em comparação com o ano de 2020. Só em 2021, o município arrecadou mais de R$ 360 milhões com o ISS.



Segundo o documentos, dentre os seis setores que mais contribuíram para a arrecadação do imposto na cidade durante o ano de 2021, “Atenção à Saúde Humana” foi o que mais recolheu ISS para os cofres municipais no período analisado: cerca de R$ 55 milhões. Em segundo lugar está o setor “Naval / Óleo e Gás”, que arrecadou cerca de R$ 31 milhões de ISS.



O prefeito de Niterói, Axel Gael, destacou que o resultado traz excelentes perspectivas para a cidade. "Vivenciamos um momento importante de crescimento da arrecadação do ISS, superior a 30%. Este resultado sinaliza a retomada econômica após a crise da pandemia e se deve também a políticas de preservação de empregos adotadas nos anos de 2020 e 2021. O ISS é um imposto fundamental para a preservação da autonomia dos municípios. Estamos otimistas com sua performance para os próximos anos, com perspectiva de crescimento sustentado acima da inflação”, comentou Axel Grael.



Emissão de NFS-e registra aumento de 22,6%



A quarta edição do Boletim também trouxe dados relativos ao 4º trimestre de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020 e 2019. De acordo com o documento, o número de emissões de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) aumentou 22,6% em comparação ao mesmo período de 2019. Só em dezembro de 2021, foram emitidas cerca de 670 mil notas fiscais em Niterói. Nesse mês, o volume total de operações diárias, considerando todos os segmentos econômicos, alcançou uma média de 21.601 documentos emitidos.



“Tivemos em dezembro o melhor resultado da história em termos de emissão de notas fiscais no município. Entendemos que este número recorde é resultado do fortalecimento de atividades tradicionais da cidade, representadas pelo cluster naval e de saúde, bem como pelo crescimento de setores como o de tecnologia da informação, cada vez mais relevante para a economia de Niterói. Além disso, a emissão de notas sinaliza o compromisso da população com a exigência dos documentos fiscais e a colaboração das empresas no cumprimento de suas obrigações”, destacou a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz.



De acordo com a Secretaria de Fazenda, o trabalho é resultado de uma pesquisa econômica interna e apresenta de forma analítica os principais indicadores relativos à arrecadação do ISS e à emissão de notas fiscais no município, nos mais variados setores da cidade.



“O Boletim de Movimento Econômico é uma ferramenta muito interessante para obtermos informações qualificadas a respeito da atividade econômica do município. Estas informações ajudam a identificar prioridades de atuação da Secretaria Municipal de Fazenda, seja em suas atividades fiscalizatórias, seja em medidas de fomento e estímulo”, explicou o subsecretário de Receitas da SMF, Juan Rodrigues.



Setores que mais emitiram NFS-e em Niterói



Dentre as 15 áreas que mais emitiram Nota Fiscal Eletrônica no quarto trimestre de 2021, o setor “Atividades de prestação de serviços de informação” teve um aumento de 81% na comparação com o mesmo período de 2020. Este setor compreende as atividades que envolvem serviços de TI, informática, internet e provedores.



Na sequência do ranking, em segundo lugar, está o setor de “Atividades dos serviços de tecnologia da informação” com aumento de 48%. Em terceiro lugar, ficou o setor de “Atividades esportivas e de recreação e lazer” com 39%.



Centro, Icaraí e Ilha da Conceição são os destaques na análise por bairros



O Boletim de Movimento Econômico também apresentou os sete bairros de Niterói que mais emitiram Notas Fiscais de Serviço durante o quarto trimestre de 2021. O Centro foi o bairro que mais emitiu NFS-e no período analisado: cerca de 900 mil notas fiscais. Na sequência está Icaraí, com cerca de 370 mil notas fiscais emitidas.



O documento também apresentou a análise dos sete bairros que mais arrecadaram ISS durante o quarto trimestre de 2021. O Centro lidera o ranking com mais de R$ 26 milhões arrecadados. Na segunda posição está a Ilha da Conceição que arrecadou cerca de R$ 13 milhões, com destaque para o setor “Atividades de apoio à extração de minerais”.



A quarta edição do Boletim de Movimento Econômico da Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói está disponível para download no seguinte endereço eletrônico: https://www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/repositorio-institucional/boletins/.