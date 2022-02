A iniciativa se concretiza através da parceria da Universidade com a Prefeitura Municipal de Niterói. - Reprodução

Publicado 09/02/2022 21:30

As obras de construção da tão aguardada pista de atletismo, localizada no Instituto de Educação Física, no campus do Gragoatá serão anunciadas nesta sexta-feira (11), segundo a Universidade Federal Fluminense (UFF). A solenidade contará com a presença do prefeito do município de Niterói, Axel Grael, do reitor, Antonio Claudio Lucas da Nóbrega, e do vice-reitor, Fábio Barbosa Passos, bem como dos diretores do Instituto de Educação Física, Luiz Tadeu Paes de Almeida e Marcelo Moreira Antunes.

"A iniciativa se concretiza através da parceria da Universidade com a Prefeitura Municipal de Niterói. O investimento no valor de R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) é resultado de uma cooperação na área de esporte e lazer entre a UFF e gestão municipal para benefício da população niteroiense e de toda comunidade acadêmica", informou a Universidade no texto.

Segundo as informações, o espaço se tornará um importante polo de atletismo para a cidade. "Além da pista de atletismo, serão construídas pistas de caminhada; locais para salto em altura, salto com vara, salto triplo e salto em distância; placar eletrônico; campo de futebol com grama natural; vestiários masculino e feminino; sala de administração e almoxarifado", informou a UFF no aviso de pauta.