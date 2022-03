Na 4ª edição da Corrida do Túnel, na Praça do Rádio Amador, em Charitas, os atletas irão percorrer 6km e 10km num percurso diferente. - Arquivo

Na 4ª edição da Corrida do Túnel, na Praça do Rádio Amador, em Charitas, os atletas irão percorrer 6km e 10km num percurso diferente.Arquivo

Publicado 10/03/2022 18:32 | Atualizado 10/03/2022 18:36

Dois eventos esportivos vão finalizar a semana da mulher em Niterói: a 4ª edição da Corrida do Túnel e a primeira Caminhada e Aula de Dança. As duas atividades acontecerão na manhã de domingo (13), em Charitas e Icaraí, respectivamente, e contam com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel).

Na 4ª edição da Corrida do Túnel, na Praça do Rádio Amador, em Charitas, os atletas irão percorrer 6km e 10km num percurso diferente. Grande parte dele será passando pelo túnel Charitas-Cafubá. O túnel estará sonorizado para aumentar ainda mais a motivação e a animação dos atletas.

“É com muita satisfação que estamos mais um ano apoiando a Corrida do Túnel, que chega na sua 4° edição dentro do calendário esportivo da cidade. A ideia de correr dentro de um túnel e ainda escutando música faz todo o diferencial, por isso toda edição agita o município”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

A largada acontece às 7h para os que optaram pelo percurso de 10km, e às 7h14 para os que farão os 6km. Essa edição iria acontecer em 2020, mas por conta da pandemia a data foi remarcada. As inscrições estão esgotadas, com 1426 atletas inscritos.

Durante o trajeto os participantes terão todo suporte necessário com equipe de apoio, staffs, posto de hidratação e ambulâncias. O percurso estará parcialmente fechado para os esportistas poderem realizar a prova.

“Estamos muito felizes por estarmos de volta. Preparamos tudo com o maior carinho para oferecer a melhor experiência para o atleta. Já estamos com tudo pronto, agora é só esperar o dia 13”, explicou Karem Barcelos, idealizadora do evento.

Caminhada e aula de dança - Para comemorar o Dia Internacional da Mulher de forma mais saudável, a Secretaria de Esporte e Lazer de Niterói e a Codim realizarão, no próximo domingo (13), às 8h, no calçadão da Praia de Icaraí, a primeira edição da Caminhada e Aula de Dança, idealizada pelo Instituto Mover Movimento Viver. A ação é aberta ao público e, para participar, basta estar com uma camisa rosa.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, ressaltou que o evento foi pensado como uma forma de gerar mobilização pela valorização da mulher através do esporte e saúde.

“O mês da mulher é uma celebração importante que merece todo nosso apoio. O objetivo é estimular e enaltecer as mulheres no mundo do esporte”, comentou.

O trajeto, que sairá no trecho da praia em frente à Rua Miguel de Frias, vai até a Igreja São Judas Tadeu, retornando para o ponto de largada, onde haverá uma estrutura montada com uma mesa de frutas e sucos para dar mais energia para o início da aula de dança com a equipe Bello Balletto Escola de Dança.

“Estamos felizes em participar deste evento que integra a agenda do mês da mulher e vem de encontro a proposta que temos desenvolvido com o projeto Mulher em Movimento, que é proporcionar às mulheres um momento de pausa na rotina sobrecarregada, propondo o olhar para o autocuidado e para a promoção do bem estar físico e mental”, comemorou a coordenadora do Codim, Fernanda Sixel.

A idealizadora do evento, Claudia Vidal, falou da importância do esporte na vida das pessoas e da oportunidade de participar de um evento deste de forma gratuita e com apoio do município.

“Nós sabemos que o esporte salva vidas. Através do esporte, meninas e jovens podem virar o jogo contra a violência doméstica. Houve um aumento de meninas e jovens que se identificam como líderes após atividades esportivas sobre igualdade. Por isso sempre digo que as pessoas precisam acreditar em si próprias, treinar sua mente e seu corpo, não importa a idade”, orientou Claudia