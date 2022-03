O presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj), Igor Baldez, aposta nos empresários de Niterói para o sucesso. - Divulgação

O presidente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj), Igor Baldez, aposta nos empresários de Niterói para o sucesso. Divulgação

Publicado 11/03/2022 19:27

À frente da Associação Comercial e Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Acierj) há menos de dois meses o empresário Igor Baldez anunciou que vai firmar mais uma parceria na área de tecnologia para ajudar os empresários de Niterói a se prepararem de forma criativa para a retomada do crescimento econômico pós pandemia.

Segundo ele, a instituição passará a ter a cooperação de um grupo de empreendedores em startups que criou o Arariboia Vale, uma espécie de ecossistema tecnológico que pode gerar os mais variados tipos de negócios para pequenos e médios empresários com apoio da tecnologia. Para Baldez, a preparação para o mercado tem que vir acompanhada de criatividade nessa área.

Igor Baldez, que assumiu a Presidência da Acierj no lugar do também competente empresário Luiz Paulino Moreira Leite, explicou que a instituição apoia diversas iniciativas na área. Ele ressaltou a importância do foco em tecnologia e o uso de inovações para alavancar negócios em qualquer segmento empresarial.

“Chegamos no momento do boom tecnológico. Hoje, o uso da tecnologia é fundamental para qualquer empreendedor que queira criar diferenciais criativos de sucesso no mercado. É preciso se reinventar. E é nisso que apostamos para ajudar o empresariado de Niterói, que está no momento propício”, afirma Igor Baldez.



O empresário, que atuava como vice-presidente da Acierj, foi parceiro de Luiz Paulino Moreira Leite, presidente do Conselho da instituição e que já criou diversas parcerias do órgão para fomentar o setor produtivo em várias áreas.

“Em Niterói a cultura geek (viciados em tecnologia) se consolida cada vez mais. A cidade é a segunda ‘mais nerd’ do país, perdendo apenas para Florianópolis, e cada vez cria mais mais oportunidades férteis. Nosso trabalho é auxiliar o empresário em suas dificuldades, orientando e proporcionando o ambiente propício ao seu crescimento”, explicou Baldez.



Uma dessas parcerias é o laboratório de fibra óptica (FTTH/FTTX) da Huawei, no Campus Centro da Unisuam, que oferece cursos de capacitação para jovens e adultos que não trabalham nem estudam. A iniciativa é fruto de uma parceria da Acierj com a Huawei Brasil e o Polo de Inovação (Polen). As aulas já começaram este mês com 30 alunos.



Outra parceria de peso da Acierj com a Unisuam é o Projeto Favela Inova para jovens entre 18 e 29 anos de comunidades de Niterói, como forma de incentivar o empreendedorismo em diversas áreas. Para isso, foram selecionados 30 que receberão incentivos para a criação de startups.



O presidente da Acierj explicou que Niterói vive um momento muito positivo e fértil para crescer economicamente tanto na iniciativa privada como no setor público, já que o município vai investir cerca de R$ 2 bilhões em segmentos como saúde, infraestrutura e cultura, entre outros, gerando muitos empregos diretos e indiretos.

De acordo com ele, a perspectiva é muito promissora em setores como pesca, indústria naval, comércio e serviços, construção civil, entre outros - e em todas as áreas a tecnologia será um grande ponto de apoio.“Tenho certeza que é a economia voltando com força total e fazendo o dinheiro circular, mas para isso a cidade precisa se preparar. Todos precisam estar ligados e unidos neste momento. Iniciativa privada e setor público precisam estar juntos em parcerias que beneficiarão a economia do município de Niterói e vizinhos“, afirma.



Pacotes de serviços para empresários



A Acierj já existe há 108 anos com sede em Niterói e cerca de 600 associados de base, mas atua também com municípios vizinhos dando apoio a empreendedores de todos os portes e segmentos.

Os empresários contam com um pacote de serviços digitais no portal da Acierj (www acierj.org.br) voltado para o e-commerce, inclusive com assessoria de marketing digital. Para se associar basta cadastrar o email no portal e enviar a solicitação.



A Acierj também disponibiliza um serviço de Consultoria Financeira para micro e pequenos empresários. A solução dá suporte a quem precisa melhorar a saúde financeira da empresa, reduzindo custos e otimizando prazos, além de disponibilizar linhas de créditos favoráveis para diversos segmentos, ajudando a encontrar as melhores taxas bancárias e a organizar prazos com fornecedores.



A instituição tem ainda uma parceria com o Serasa Experian, na qual os associados podem usufruir de descontos em consultas para créditos e outros serviços. Os associados também podem contar com um serviço de intermediação com o posto avançado da junta Comercial, oferecendo maior agilidade para empresários e contadores que desejam fazer alteração contratual e suporte para quem quer abrir sua empresa.



Além disso, a Acierj implantou um Posto de Certificação no 5º andar da sua sede para atender a demanda dos empresários de Niterói e dos municípios vizinhos. Os associados podem contar também descontos especiais em lojas e farmácias além de cursos especializados.