Inspirado pela multiplicidade, o Ecoarte no Caminho Darwin é um projeto que une arte ecologia, de forma inclusiva e democrática. - Divulgação

Inspirado pela multiplicidade, o Ecoarte no Caminho Darwin é um projeto que une arte ecologia, de forma inclusiva e democrática.Divulgação

Publicado 11/03/2022 20:26 | Atualizado 11/03/2022 20:27

Com o objetivo de incentivar a difusão dos bens e serviços culturais locais, da região do Circuito Turístico Charles Darwin, no Engenho do Mato, tombado como patrimônio cultural imaterial da cidade de Niterói, o Projeto Ecoarte vai oferecer semanas de educação ambiental e festejos culturais em datas simbólicas, que resgatam o senso de pertencimento dos moradores da região do Caminho Darwin, por meio de diversas linguagens artísticas.

Inspirado pela multiplicidade, o evento no Caminho Darwin é um projeto que une arte ecologia, de forma inclusiva e democrática, no sentido de valorizar o uso sustentável do Caminho Darwin. Para a idealizadora do projeto, a gestora cultural, formada em turismo, Bruna Galassi, a ideia é levar de forma leve, lúdica e divertida as pessoas a refletirem sobre a relação com a natureza.



“Todos nós somos co-responsáveis pelo que geramos, estamos todos conectados e integrados. A transformação cultural que queremos não é apenas de uma educação pela arte, mas também de uma educação para a arte. Essa multiplicidade que hoje vivenciamos, nos conecta de diversas formas e nos possibilita a redescobrir novas formas de aprender, e de aprender a ensinar”, comentou ela.



De acordo com Bruna, o Ecoarte proporciona a oportunidade de conhecer melhor a região, entender o que ela tem de importante e, então, despertar a vontade de querer cuidar. “O Parque Estadual da Serra da Tiririca é o quintal da minha casa, frequento essa região desde criança. Me sinto muito grata por ter crescido nesse lugar incrível! Acredito que seja essencial para a formação de um cidadão despertar esse senso de pertencimento”, diz Bruna.



Nos próximos meses, serão realizadas quatro semanas de educação ambiental e diversos festejos culturais no Parque Rural de Niterói. Serão oferecidas peças de teatro, oficinas de arte e educação ambiental, gincanas e exposições que valorizem a cultura local, como a Exposição Fotográfica Comunitária - Culturas e Tradições do Engenho do Mato e a I Mostra de Artesanato do Caminho Darwin. As visitas serão interpretativas e guiadas por condutores locais pela trilha do Caminho Darwin com as escolas públicas da região, com parada no centro de visitantes do Parque Estadual da Serra da Tiririca, além das trilhas para cadeirante com o grupo Montanha em Movimento.

Os eventos acontecerão nas seguintes datas comemorativas: Semana da Passagem de Charles Darwin em Niterói (4 a 8 de abril); Semana Mundial do Meio Ambiente (6 a 10 de junho); Semana do Patrimônio Cultural (15 a 19 de agosto); Semana da Ciência e Tecnologia de Niterói (17 a 21 de outubro).



O projeto também vai realizar concursos abertos à comunidade, com premiações, para montagem da “Exposição Fotográfica Comunitária - Culturas e Tradições do Engenho do Mato” e da “I Mostra Regional de Artesanato do Caminho Darwin”. Além da produção de uma maquete do Circuito Turístico Charles Darwin o e de folders turísticos da região.



O projeto é uma realização da Ecoarte Produções, em parceria com o Instituto Floresta Darcy Ribeiro – Amadarcy, Parque Estadual da Serra da Tiririca – PESET, Parque Rural de Niterói e Secretaria das Culturas de Niterói. O projeto é incentivado pela Ecoponte, concessionária da ponte Rio-Niterói, que tem apoiado diversas ações em prol da sustentabilidade da região.



Sustentabilidade

O Ecoarte contribui para cinco Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS´s, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas - ONU: educação de qualidade, trabalho decente e crescimento econômico, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis e consumo e produção responsáveis.



Acessibilidade

O projeto conta com apresentações do grupo Teatro Novo, com jovens atores com Síndrome de Down. Além disso, o projeto conta com um profissional de audiodescrição e um intérprete de libras para as apresentações das peças de teatro e legendas em texto nos vídeos para mídias sociais. Durante as Semanas Educativas o projeto vai promover visitas ao Caminho Darwin com a Associação Pestalozzi de Niterói, que trabalha com pessoas com deficiência e vai contar com a cadeira de rodas para trilha por meio da parceria com o Montanha em Movimento.