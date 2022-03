Conclusão do Parque Orla Piratininga está no pacote de obras - DIVULGAÇÃO/ LEONARDO SIMPLICIO

Conclusão do Parque Orla Piratininga está no pacote de obrasDIVULGAÇÃO/ LEONARDO SIMPLICIO

Publicado 13/03/2022 00:00

Depois de divulgar pacotes de investimentos na Saúde e Educação e obras no Centro e Zona Norte da cidade, em comemoração aos 450 anos de Niterói, a Prefeitura da cidade anunciará, na próxima semana, um conjunto de aportes de mais de R$ 300 milhões em ações de sustentabilidade. O eixo faz parte do plano Niterói 450 e prevê obras como a conclusão do Parque Orla Piratininga, restauração da Ilha de Boa Viagem, ações de reflorestamento, ampliação da malha cicloviária, melhoria da infraestrutura de unidades de conservação e a construção de usinas para melhor tratamento e descarte de resíduos sólidos. A Sustentabilidade é o quinto eixo do Niterói 450, um plano que prevê investimentos na cidade entre 2022 e 2024 com o objetivo de ampliar e qualificar os serviços prestados à população niteroiense.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o município já realizou diversas ações para ampliar a preservação na cidade e o Plano Niterói 450 dá continuidade a esses investimentos.

"Niterói tem mais de 50% do seu território protegido por áreas de preservação. Desde 2013, plantamos mais de 70 mil mudas. Desenvolvemos o projeto Enseada Limpa, que melhorou muito os índices de balneabilidade na Enseada de Jurujuba. Somos a cidade com o melhor resultado em saneamento no estado do Rio, com 100% de abastecimento de água tratada e 97% de oferta de rede para coleta e tratamento de esgoto. E agora vamos lançar novas ações para que Niterói avance ainda mais no caminho da sustentabilidade. Esse é o futuro", afirmou.

Entre as ações que estão em andamento, a principal é o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis. Um dos maiores investimentos em um parque urbano em implantação no país, utilizando soluções baseadas na natureza para recuperação ambiental. O projeto contempla a recomposição vegetal da orla da Lagoa de Piratininga, em uma área de mais de 150 mil m² e investimento de R$ 100 milhões.