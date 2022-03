O festival vai reunir participantes vermelhos de todo o país no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói. - Divulgação

Aos celebrar os 100 anos do Partido Comunista do Brasil, o Festival Vermelho - Floresce a Esperança, será realizado no Caminho Niemeyer, em Niterói, na sexta-feira (25) e sábado (26/03), com várias atrações e um grande evento, segundo os organizadores.

Entre os convidados mais esperados está o líder da esquerda no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que confirmou sua participação no dia 26, durante o ato político “Frente Ampla para Florescer a Esperança”, que reunirá diversas outras figuras políticas do campo progressista.



O festival vai reunir participantes de todo o país. A programação trará atividades culturais e políticas com artistas e personalidades nacionais e internacionais. A entrada é gratuita. O Festival Vermelho - Floresce a Esperança", realizado pelo PCdoB em parceria com a Fundação Maurício Grabois (FMG) é uma atividade, inédita no Brasil, inspirada em grandes festas internacionais da esquerda, como a Festa Avante, de Portugal, a Fête de L’Humanité, na França, a Fiesta de Los Abrazos, no Chile, e a Manifiesta, da Bélgica.



"A entrada será gratuita e a programação reunirá uma maratona de atividades culturais, formativas e políticas como shows, debates, seminário, lançamento de livros, exposição, feira, gastronomia, mostra de cinema, convidados e participantes de todo o país, além de representações internacionais", afirmou os organizadores no texto.



Todo o Festival acontece no Caminho Niemeyer, um conjunto de equipamentos culturais projetados pelo comunista Oscar Niemeyer ao longo da orla de Niterói. As atividades, para todos os públicos, acontecem presencialmente, mas também contam com participações on-line, atividades em formato híbrido e transmissões ao vivo.





100 anos de Partido Comunista - No dia 25 de março de 1922, nove pessoas se reuniram, de forma clandestina, em uma casa na rua Visconde do Rio Branco, na cidade de Niterói, para fundar um movimento que transformaria para sempre a história política do Brasil. Com um pequeno grupo de trabalhadores, entre barbeiros, eletricistas, sapateiros, alfaiates, e que contava também com o jornalista e intelectual Astrojildo Pereira, nascia a Seção Brasileira da Internacional Comunista, o Partido Comunista do Brasil, que logo se espalharia por todo o território brasileiro em um movimento de massas.



Foi o primeiro partido nacional do país, em uma época em que a política se organizava apenas regionalmente, com o poder do coronelismo, dos mandos e desmandos das elites rurais e urbanas. Um marco para a transformação do ambiente de opiniões e disputas daquele período, que ecoa até hoje no cenário político e social.



Sobre o PCdoB - O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) busca a transformação da sociedade, a partir da vontade coletiva de trabalhadores e trabalhadoras, defendendo em seu programa um Novo Projeto Nacional de Desenvolvimento para o país. Busca a superação da crise do capitalismo, para combater as desigualdades, a violência, as injustiças e explorações, construindo uma nova sociedade digna, consciente e socialista.



Os comunistas e as comunistas foram peça fundamental da história brasileira em momentos como a luta contra as ditaduras, a mobilização unificadora de Luiz Carlos Prestes e da Coluna Prestes, a defesa do Petróleo e da soberania nacional, a luta contra a ditadura militar de 1964, a resistência popular do Araguaia, as Diretas Já e a luta pelo voto, os direitos da população negra, mulheres, LGBTQI+, a promoção da juventude, da população do campo e das periferias das grandes cidades.



"O PCdoB se volta também à defesa do meio ambiente e da Amazônia, à busca pela sustentabilidade social e ambiental, à promoção da paz e da autodeterminação dos povos, ao fortalecimento da educação pública no Brasil, ao desenvolvimento da pesquisa nacional, ciência e tecnologia. Luta pelo acesso de todas e todos à saúde pública, com a universalização do atendimento e fortalecimento do SUS em todo território nacional", exaltou o sigla em nota.



"Nos últimos anos, o PCdoB tem lutado continuamente em defesa da democracia e contra os graves retrocessos que assolaram a política nacional. Em 2022, o partido lutará pela virada na política brasileira, pela vitória do campo popular, pela frente ampla e pela derrota das forças que representam o neofascismo", concluiu.



Sobre a Fundação Maurício Grabois - A Fundação Maurício Grabois (https://grabois.org.br/) foi instituída por decisão do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), e passou a existir em 2 de abril de 2008 como sucedânea do Instituto Maurício Grabois (IMG). É um espaço do pensamento marxista e progressista que leva o nome de um dos principais nomes comunistas da história do Brasil, um dos fundadores do partido e seu militante até a sua morte durante a Guerrilha do Araguaia, na resistência à ditadura militar brasileira.



Niterói e a cultura - Cidade em estado permanente de espetáculo segue rente à pintura monumental da Baía de Guanabara, vive envolta pela pulsação dos seus teatros e museus, dos traços geniais de Oscar Niemeyer, da música dos morros, das cores do seu povo, em uma profusão de vidas e criatividade, que são a imagem do Rio e do Brasil.



No último ano, foi lançada a Carta de Direitos Culturais de Niterói e o movimento Cultura é um Direito, que repercutiram internacionalmente, com a chancela da UNESCO, e posicionaram a cidade em um circuito internacional de boas práticas em políticas culturais. Em paralelo ao Festival Vermelho, a cidade de Niterói lança programação especial relacionada ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922.



O festival vermelho quer te conhecer - O Festival Vermelho lançou um formulário online (https://bit.ly/FestivalVermelho) para conhecer melhor as pessoas, grupos, coletivos e iniciativas de todo o Brasil interessadas em estar no evento, para um melhor atendimento às demandas, respostas às dúvidas e necessidades relacionadas à sua participação e integração. O formulário ajudará a compreender melhor o perfil dos participantes, aperfeiçoar a sua recepção e acomodação na cidade, sua participação na feira, venda de produtos, divulgação de materiais de cada estado, colher sugestões para a programação.