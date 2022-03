Niterói terá investimentos de mais R$ 300 milhões em sustentabilidade até 2024 - Divulgação/ Prefeitura de Niterói

Depois de divulgar pacotes de investimentos na Saúde e Educação e obras no Centro e Zona Norte da cidade em comemoração aos 450 anos da cidade, a Prefeitura de Niterói anuncia, na próxima semana, um conjunto de aportes de mais de R$ 300 milhões em ações de sustentabilidade.

O eixo faz parte do plano Niterói 450 e prevê obras como a conclusão do Parque Orla Piratininga, restauração da Ilha de Boa Viagem, ações de reflorestamento, ampliação da malha cicloviária, melhoria da infraestrutura de unidades de conservação e a construção de usinas para melhor tratamento e descarte de resíduos sólidos. A Sustentabilidade é o quinto eixo do Niterói 450, um plano que prevê investimentos na cidade entre 2022 e 2024 com o objetivo de ampliar e qualificar os serviços prestados à população niteroiense.



O prefeito de Niterói, Axel Grael, destacou que o município já realizou diversas ações para ampliar a preservação na cidade e o Plano Niterói 450 dá continuidade a esse cenário de investimentos.



“Niterói tem mais de 50% do seu território protegido por áreas de preservação. Desde 2013, plantamos mais de 70 mil mudas. Desenvolvemos o projeto Enseada Limpa, que melhorou muito os índices de balneabilidade na Enseada de Jurujuba. Somos a cidade com o melhor resultado em saneamento no estado do Rio, com 100% de abastecimento de água tratada e 97% de oferta de rede para coleta e tratamento de esgoto. E agora vamos lançar novas ações para que Niterói avance ainda mais no caminho da sustentabilidade. Esse é o futuro”, afirmou.



Entre as ações que estão em andamento, a principal é o Parque Orla Piratininga Alfredo Sirkis. Um dos maiores investimentos em um parque urbano em implantação no país, utilizando soluções baseadas na natureza para recuperação ambiental. O projeto da Prefeitura de Niterói contempla a recomposição vegetal da orla da Lagoa de Piratininga, em uma área de mais de 150 mil metros quadrados, e a implantação de cerca de 10 quilômetros de sistema cicloviário ao longo de toda a orla. O POP Alfredo Sirkis também terá ecomuseu, trilhas, áreas de lazer, píeres de contemplação e para pesca, além de quadras esportivas e mirantes. O investimento previsto é de R$ 100 milhões.



Além do Parque Orla, o município estuda um projeto para a redução da camada de lodo no sistema lagunar da Região Oceânica, além de desenvolver um projeto para a remoção das rochas no interior do Túnel do Tibau, com investimento superior a R$ 3 milhões. Outra ação em andamento é a renaturalização da bacia do Rio Jacaré e a construção do Centro de Referência de Sustentabilidade Urbana, com investimento previsto de R$ 40 milhões.



O trabalho de arborização no município também tem novas ações previstas. Nos últimos dois anos, foram mais de oito mil mudas plantadas e a previsão é de mais oito mil novos plantios até 2024, sempre utilizado espécies nativas da Mata Atlântica, como Pau Brasil, Pau Ferro, Sibipiruna, Oiti, Aldrago, Ipê Branco, Ipê Amarelo, Ipê roxo, Ipê Rosa, Aroeira Pimenta, Araçá, Pitanga, entre outras. O investimento previsto é de cerca de R$ 6 milhões, no âmbito do plano Niterói 450.



A Prefeitura de Niterói vai realizar também a restauração da Ilha da Boa Viagem, um dos maiores patrimônios históricos, culturais e ambientais da cidade e do Estado do Rio de Janeiro. O investimento para recuperação da capela, do forte e do castelo será de R$ 5,5 milhões. Após as intervenções, a ilha será reaberta para visitação. A intervenção será realizada em parceria com o IPHAN e vai contemplar as estruturas da ilha sem que percam as características originais. O castelo vai receber uma área administrativa e um novo ambiente cultural com espaços de exposição. A capela vai ganhar um novo banheiro com acessibilidade.



As áreas de preservação ambiental já existentes em Niterói também receberão novos investimentos. O Parque da Cidade terá obras de requalificação da sede, que devem ser licitadas até o mês de abril. O Parque Municipal do Baldeador, criado em 2021, receberá investimentos em infraestrutura. Serão abertas e sinalizadas duas novas trilhas no Parque do Baldeador e duas no Parque da Água Escondida. Além disso, serão atualizadas cinco trilhas no Parnit e consolidadas três trilhas de uso exclusivo para ciclistas.



O plano para as unidades de conservação prevê ainda a restauração ecológica de 203,1 hectares de Mata Atlântica, que já tem 30% do serviço concluído e a criação do Plano Municipal da Mata Atlântica, que terá o objetivo de fortalecer a gestão ambiental municipal na proposição de ações voltadas à conservação dos remanescentes florestais. Deverá ser licitado ainda no primeiro semestre o levantamento das espécies da fauna encontradas na Enseada de Jurujuba, para promoção de ações de conservação local e educação ambiental na região.



A Prefeitura de Niterói também vai firmar um termo de compromisso ambiental com a concessionária Águas de Niterói para um projeto de interligação de mais de 641 imóveis de famílias de baixa renda que vivem na região das lagoas à rede coletora de esgoto. Com investimento previsto de R$ 1 milhão, o projeto já concluiu o mapeamento dos imóveis e deve começar a ser executado ainda no primeiro semestre.



Mais ciclovias

O Plano Niterói 450 Sustentabilidade prevê ainda ações de ampliação e requalificação da infraestrutura cicloviária na cidade. Na Região Oceânica, a meta é alcançar a marca de 60km de ciclovias e ciclorrotas, além de concluir a implantação dos bicicletários e paraciclos. Na Região Norte, a previsão é de implantar ou requalificar 21,5km de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas. O objetivo é chegar aos 120km de infraestrutura cicloviária em Niterói até 2024.



O projeto prevê ainda o aumento de 113% do número de vagas disponíveis no Bicicletário Arariboia de forma integrada ao projeto da nova Praça Arariboia até o fim de 2024. Além disso, a Prefeitura de Niterói estuda a implantação de um sistema de compartilhamento de bicicletas com 40 estações e 400 bicicletas nos bairros do Centro, São Lourenço, Fonseca, Icaraí, Santa Rosa, Ingá, São Domingos e Gragoatá.



Se por um lado o município vai investir na melhoria da infraestrutura para os ciclistas, por outro vai trabalhar também na formação de novos ciclistas através do programa Bicicleta nas Escolas, que prevê a inserção da temática da bicicleta na base curricular das escolas do município através da metodologia do programa ‘Rodinha Zero’ de mobilização social, envolvimento da comunidade e formação dos educadores. O objetivo é introduzir os alunos ao uso seguro da bicicleta, regras do trânsito, promovendo a cultura da bicicleta na cidade. O projeto está em fase de contratação pelo programa Cidade Educadora e deve ser implementado em todas as escolas da rede municipal até 2024.



Niterói também vai criar, ainda em 2022, o Selo Amigo da Bicicleta, em reconhecimento aos estabelecimentos que adotem medidas de apoio ao ciclista na rotina operacional e através do oferecimento de serviços e descontos a quem utiliza a bicicleta no âmbito das ações de incentivo ao cicloturismo no município. O objetivo é envolver a sociedade e a iniciativa privada nas ações de incentivo e suporte à bicicleta, integrando o conceito de cidade amiga da bicicleta além do incentivo ao cicloturismo no município.



As ações do Plano Niterói 450 Sustentabilidade incluem ainda a ampliação do programa Clin Comunidade Sustentável, que visa acondicionar de forma correta os resíduos sólidos orgânicos e recicláveis, através de contenedores especiais semienterrados, promovendo melhor qualidade de vida para as comunidades. O município também vai ampliar o programa de coleta seletiva nos bairros, proporcionando o descarte correto de resíduos. Além disso, a previsão é que, a partir de 2023, essa coleta seja realizada com caminhões elétricos.



Será criado um programa de recuperação de resíduos em escolas municipais, para ampliar a gestão e coleta seletiva nas escolas municipais visando a sustentabilidade e a conscientização ambiental dos alunos, pais, professores e funcionários. Além disso, Niterói terá um programa de erradicação de vazadouros, para erradicar o descarte irregular de resíduos em vários pontos da cidade.



Novas usinas de resíduos

Além disso, Niterói terá três novas usinas para o correto tratamento e descarte de resíduos no município. Uma Usina de Triagem, que fará a separação mecanizada e automatizada dos resíduos sólidos orgânicos e recicláveis, uma Usina de Biodigestão, que dará tratamento adequado aos resíduos orgânicos, produzindo energia elétrica e térmica e composto orgânico além de eliminar chorume e suprimir os gases do efeito estufa, e uma Usina de Beneficiamento de Resíduos de Construção Civil, para reduzir o consumo de recursos naturais não-renováveis, eliminando o descarte irregular destes resíduos. Os três projetos têm investimento previsto superior a R$ 77 milhões.