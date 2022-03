A atividade é uma ação realizada pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. - Divulgação PMN

Publicado 24/03/2022 17:55

Quem gosta de praticar ioga e pilates terá uma opção gratuita no próximo domingo (27), na Praia de Icaraí, Zona Sul da cidade. Será a volta do projeto Niterói em Equilíbrio, às 9 horas, no trecho entre as ruas Belizário Augusto e Otávio Carneiro. A atividade é uma ação realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Segundo as informações, as aulas de pilates e ioga acontecem a cada 15 dias com as professoras Patrícia Assed (ioga) e Raquel Mantovan (pilates). Durante as aulas são distribuídas água e frutas para os participantes, e a atividade não tem limite de idade.

“As aulas acontecerem na praia é uma oportunidade de proporcionar um cenário diferente e descontraído. E, por ser praticada na parte da manhã de domingo, potencializa ainda mais os efeitos positivos das atividades, garantindo o bem-estar dos alunos para conseguir lidar com estresse e iniciar bem a semana”, ressalta Luiz Carlos Gallo, secretário de Esporte e Lazer de Niterói.