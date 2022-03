Autoridades dos mundos jurídico, político e social com atuação no Leste Fluminense, especialmente em Niterói, eleitores, correligionários, familiares e amigos de Rodrigo Neves garantiram seus exemplares. - Divulgação

Autoridades dos mundos jurídico, político e social com atuação no Leste Fluminense, especialmente em Niterói, eleitores, correligionários, familiares e amigos de Rodrigo Neves garantiram seus exemplares.Divulgação

Publicado 23/03/2022 17:08

A segunda noite de lançamento do livro Golpe Derrotado, do jornalista PH de Noronha, na noite desta terça-feira (23), no Reserva Cultural, em Niterói teve a presença de mais de três mil pessoas e foi considerado um sucesso de público. A editora Máquina de Livros informou que as vendas alcançaram mil exemplares do livro que conta a história da prisão ilegal e da tentativa de impeachment de Rodrigo Neves, que foi preso sem provas, por decisão monocrática e de forma midiática em 2018 quando exercia seu segundo mandato como prefeito de Niterói e sua gestão à frente da cidade alcançava recorde de aprovação popular.





Ao lado de PH de Noronha, Rodrigo Neves autografou quinhentos livros, que se somam aos quinhentos vendidos na última quinta-feira, 17, quando o livro teve seu primeiro lançamento, na Livraria da Travessa, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

“Esta foi mais uma noite de sucesso. Recebi aqui pessoas que acompanham meu trabalho na política desde os anos 90, que conhecem as minhas realizações, e que continuam ao meu lado este tempo todo. Fico feliz em ver como a gestão pública pode ser positivamente reconhecida quando se trabalha com seriedade”, comentou Rodrigo Neves.



Autoridades dos mundos jurídico, político e social com atuação no Leste Fluminense, especialmente em Niterói, eleitores, correligionários, familiares e amigos de Rodrigo Neves garantiram seus exemplares assinados pelo ex-prefeito e pré-candidato a governador pelo PDT. PH de Noronha falou sobre o alcance da obra: “Este livro é interessante para todo mundo, não só para quem gosta e vota no Rodrigo Neves. É um livro importante para todas as pessoas que pretendem conhecer melhor a história política do seu tempo; para quem trabalha com Direito, Legislação, Política, Comunicação, Cidadania e Direitos Humanos, por exemplo”, disse o autor do livro.







A obra é centrada em depoimentos de lideranças políticas, ex-ministros, juristas, secretários, da mulher e dos filhos de Rodrigo Neves, que lutaram contra a prisão. O livro traz ainda em anexo a íntegra do texto da defesa de Rodrigo Neves, apresentada pelo advogado Técio Lins e Silva, que coordenou civicamente a defesa jurídica do caso e assina a apresentação do livro. A defesa foi acolhida pelo colegiado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por seis votos favoráveis e um contrário.