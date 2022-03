Ao lado dos organizadores do evento a jornalista e escritora Roberta de Souza recebeu o prêmio devido o seu 4º livro solo, o "Ella", ter ficado em segundo lugar na categoria Melhor Drama. - Divulgação

Ao lado dos organizadores do evento a jornalista e escritora Roberta de Souza recebeu o prêmio devido o seu 4º livro solo, o "Ella", ter ficado em segundo lugar na categoria Melhor Drama.Divulgação

Publicado 22/03/2022 16:19

A jornalista e escritora Roberta de Souza recebeu, no último sábado (19/03), em São Paulo, o Prêmio Ecos da Literatura 2021. Seu 4º livro solo, o “Ella”, ficou em segundo lugar na categoria Melhor Drama. Entre os mais vendidos em sua versão ebook por ocasião de seu lançamento, a obra tem como plano de fundo Niterói, cidade natal da autora, e apresenta questionamentos importantes sobre preconceito, hipocrisia, misoginia, uso de drogas, e o peso da cultura do cancelamento, que pode destruir reputações e vidas.



Segundo as informações, o livro Ella também é finalista do prêmio Reflexo Literário nas categorias Melhor Drama e Melhor capa. Esta votação acontecerá até o dia 25 de março, vote aqui! Além disso, a obra será disponibilizada inglês, em ebook, ainda neste semestre.



“Estar entre finalistas literários e compartilhar com fazedores de cultura, que realmente fazem a diferença na vida de tantos escritores nacionais, foi uma grande honra! Vivemos um dia incrível! Sou imensamente grata a todos que votaram no Ella. Sem vocês não somos nada!”, disse Roberta.



Solidariedade - Ela ao ser ferrenha defensora das causas sociais, disponibilizou todos os seus livros solos em uma rifa solidária, aberta até o dia 15 de abril, com o intuito de arrecadar fundos para auxiliar no tratamento do Juninho, rapaz autista que luta por sua vida desde 2015.





Um pouco mais sobre a autora:



Moradora de Maricá, há 10 anos, Roberta de Souza é jornalista responsável pela Gaia Assessoria de Comunicação. Trabalha no mercado editorial há quase 20 anos como Ghost Writer, Copy e preparadora de originais.



Tem em seu currículo literário participação e coautoria em 10 Antologias e 3 Coletâneas. Publicou 4 livros solos e 1 biografia. Foi homenageada com a Medalha comemorativa dos 200 anos da Câmara Municipal de Niterói. É membro número 002 da AILB (Academia Internacional de Literatura Brasileira) e membro do coletivo O Povo do Livro – Escritores de Maricá. "Contamos com a ajuda de todos nessa corrente do bem; nessa ação pela vida do Juninho. Para doação e patrocínio basta acessar: https://rifa.digital/rifa/todos-pelo-juninho . Ao escolher o número e pagar a rifa, não esqueça de mandar o comprovante para a Roberta (21) 99391-8644", afirmou a jornalista.

Acesse o Instagram: @autora.robertadesouza ou Fã Clube: @fcamoresdabeta para saber mais sobre o trabalho desta multijornalista.