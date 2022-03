Ao lado do secretário Gallo, o prefeito de Niterói, Axel Grael, realizou uma verdadeira maratona para acompanhar os eventos esportivos na cidade. - Divulgação PMN

Ao lado do secretário Gallo, o prefeito de Niterói, Axel Grael, realizou uma verdadeira maratona para acompanhar os eventos esportivos na cidade.Divulgação PMN

Publicado 21/03/2022 20:33

Em Niterói, o fim de semana foi marcado pela realização de diferentes eventos esportivos. Neste domingo (20), na Praia de São Francisco, foram disputadas as finais da primeira etapa do Campeonato Estadual de Sprint (velocidade) de Canoa Havaiana. Com apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o evento teve a participação de 450 atletas em 34 categorias. No sábado (19), a equipe masculina do Niterói Vôlei Clube conseguiu a classificação para as semifinais da Superliga B, em jogo realizado contra o Instituto Cuca, de Fortaleza, no ginásio do Canto do Rio.

Além de competidores da cidade, o campeonato de canoa havaiana reuniu equipes do Rio de Janeiro, de Cabo Frio e de Paraty. Foram cerca de 60 provas classificatórias no sábado (19) e outras 60 finais no domingo, na raia de 500 metros. Durante o evento, o prefeito destacou a vocação da cidade para os esportes náuticos.

“Temos as condições ideais para a prática destes esportes. Atualmente, temos clubes de canoa havaiana em quase todas as praias da cidade. Todos os dias pela manhã, a gente vê muita gente praticando, isso cria um ambiente bom para a cidade, dá oportunidade para que as pessoas pratiquem esporte e também gera empregos. O esporte foi crescendo e hoje atrai muitas pessoas”, afirmou o prefeito.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, antecipou que, até o fim do ano, a cidade vai sediar outros eventos esportivos.

“Niterói é referência nacional na canoa havaiana, é só ver hoje quantos clubes existem na cidade. São 35 clubes inscritos agora, há cerca de cinco anos tínhamos apenas cinco. A canoa havaiana foi praticada há algum tempo, deu uma parada e agora voltou com muita força. Temos uma orla que ajuda esta prática”, disse Gallo.

A atleta Marta Terra foi um dos destaques da competição. Vencedora de uma prova individual e de duas coletivas, ela compete por dois clubes de Niterói e enfatizou que a comunidade da canoa havaiana reconhece o protagonismo da cidade na modalidade.

“Niterói tem grandes eventos de canoa havaiana com grande estrutura e organização. Estamos no caminho certo para o crescimento do esporte. Graças a Niterói, nossa modalidade é conhecida nacionalmente. Não é apenas uma questão de muitas pessoas praticando, temos grandes atletas na cidade”, destacou a atleta.

Vôlei – No sábado (19), a equipe masculina do Niterói Vôlei Clube conseguiu a classificação para as semifinais da Superliga B. Mesmo com a derrota por 3 sets a 2 para o Instituto Cuca, de Fortaleza, no ginásio do Canto do Rio, o time de Niterói ficou na quarta colocação na fase inicial. Se chegar à final da competição, o Niterói Vôlei Clube, que tem o apoio da Prefeitura de Niterói através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), garante uma vaga na Superliga A em 2023.

O prefeito Axel Grael esteve no ginásio para acompanhar a partida e comemorou o desempenho da equipe.

“Com uma performance muito boa desta equipe, conseguimos ficar entre os quatro melhores. Temos a chance de disputar uma das vagas para a Superliga A. É um sonho para Niterói ter um time da cidade na elite do vôlei masculino”, disse Axel.

O secretário Luiz Carlos Gallo afirmou que o Niterói Vôlei Clube é um projeto de médio a longo prazo que já mostra resultados muito positivos.

“Essa equipe ganhou entrosamento durante a competição. O time foi crescendo e chegamos a liderar o campeonato por algum tempo. O desempenho deste time é notável. Estamos muito felizes com as conquistas”, acrescentou o secretário.

Barcos – Axel Grael também esteve na Praça do Rádio Amador, em São Francisco, acompanhado do secretário municipal do Clima, Luciano Paez, para conferir as atividades do Desafio Solar Brasil (DSB), uma competição de barcos movidos a energia solar, que reúne estudantes, técnicos e professores com equipes de vários estados brasileiros.

O evento começou em 16 de março, Dia Nacional de Conscientização das Mudanças Climáticas, e termina nesta terça-feira (22), Dia Mundial da Água. Até lá, diversos eventos, palestras e rodas de conversa sobre sustentabilidade serão realizadas, além de show intimistas com artistas de Niterói. O Desafio Solar está sendo realizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria do Clima, e é um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Niterói está sediando uma das etapas do Brasileiro.