A ação social será em homenagem ao Mês da Mulher e acontece na próxima sexta-feira (25). - Divulgação PMN

A ação social será em homenagem ao Mês da Mulher e acontece na próxima sexta-feira (25).Divulgação PMN

Publicado 18/03/2022 20:03

A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Fundação Municipal de Educação (FME) de Niterói promovem a EducAção Mulheres, uma ação social em homenagem ao Mês da Mulher, na próxima sexta-feira (25). Entre 10h e 14h, no Jardim São João, no Centro, serão disponibilizados diferentes serviços da Educação e de parceiros na iniciativa, como informações sobre o direito das mulheres, vagas de emprego, emissão de documentos, cadastro de benefícios, atividades culturais, entre outros. Toda a programação é gratuita.

"A Educação estará no local divulgando informações e auxiliando a população a retomar seus estudos a partir da Educação de Jovens e Adultos (Eja) nas escolas da rede. As Bibliotecas Populares vão distribuir livros literários e promover atividades culturais em parceria com a Coordenação de Educação e Cultura da rede, artistas da cidade, professores e o Coletivo de Mulheres Poetas de Niterói. Além disso, haverá um aulão de Yoga gratuito promovido pela Coordenação de Educação em Sustentabilidade, Esporte e Saúde. Para esta atividade, é importante levar uma canga", afirmou a Prefeitura no texto.

“A Rede Municipal de Educação de Niterói é, em sua maioria, composta por mulheres. Entendemos a importância e a potência deste mês como um período para reafirmar a garantia dos direitos iguais entre homens e mulheres. Por isso, esta ação, numa praça central da cidade, é fundamental para levar mais informação, direitos e serviços a todas as mulheres que transitam pela região. Será um dia muito importante”, afirmou o secretário de Educação, Vinicius Wu.

Entre os serviços que serão oferecidos, estão a divulgação de informações sobre a saúde e o direito de Mulheres Cis e Mulheres Trans, consultoria jurídica e auxílio para retificação de nome de pessoas Trans, divulgação de vagas de emprego e de jovem aprendiz e informações sobre pré-vestibular gratuito. Além disso, terá a emissão de cartão de estacionamento para idoso, aferição de pressão e oficinas de primeiros socorros, cadastro de benefícios e auxílio à população de rua, assim como oficinas de reciclagem, distribuição de mudas e de prevenção de acidentes domésticos. Serão oferecidos também corte de cabelo, manicure, maquiagem e massagem.

Livia Ornellas, chefe de Gabinete da SME e professora da Rede Municipal, acredita que a ação será importante para levar mais informações para a população, para que as mulheres se identifiquem e se reconheçam nas atividades e histórias. E assim, auxiliar na construção de um futuro melhor para as mulheres da cidade.

“As mulheres são a maior parte dos educadores de nosso país e a nossa rede não é diferente disso. Somos mulheres muito capazes, potentes, que sentem a dureza do dia a dia e do que é ser mulher ainda nos dias de hoje. Avançamos muito, mas ainda temos um longo caminho pela frente, de muita luta pela nossa igualdade. E nós, da SME, incentivamos neste mês, e também em todos os outros, um mês de luta e de superação das desigualdades”, ressaltou Livia.

A EducAção Mulheres reúne os parceiros: secretarias municipais de Assistência Social e Economia Solidária, Saúde, Idoso e Defesa Civil; Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin). As coordenadorias de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim); de Defesa dos Direitos Difusos e Enfrentamento à Intolerância Religiosa (Codir); de Trabalho, Emprego e Renda (COTR), da Juventude (CPPJ), além da Cruz Vermelha; OAB Mulher; Conservatório de Música de Niterói; Senac; e Instituto Mix de Profissões.

Programação:

10h - Aulão de Yoga (Coordenação de Educação em Sustentabilidade, Esporte e Saúde da SME/FME)

10h30 - Encontro com a autora Laila dos Santos (Biblioteca Popular Anísio Teixeira)

11h - Sarau com o Coletivo de Mulheres Poetas de Niterói (Biblioteca Popular Monteiro Lobato em parceria com a Coordenação de Educação e Cultura da SME/FME)

12h - Contação de História (Biblioteca Popular Aguinaldo Pereira de Macedo)

12h30 - Apresentação do Conservatório de Música

13h - Aula de Defesa Pessoal com o Professor Alexandre Bebezão

13h30 - Contação de História (Biblioteca Popular Lídice Fróes).

10h às 14h: Exposição de artistas femininas e releitura de telas (Biblioteca Popular Cora Coralina)

Poesia na bandeja, com distribuição de poesias na Praça (Biblioteca Popular Silvestre Mônaco)

Instalação "Ser mulher é..." (Biblioteca Popular Silvestre Mônaco)

Pegou, levou! (Disponibilização de livros literários - Coordenação Geral das Bibliotecas Populares)

Os serviços disponibilizados pelos parceiros:

Informação sobre Direitos das Mulheres Cis e Mulheres Trans

Aferição de pressão e primeiros socorros

Emissão de documentos e de cartão de estacionamento para idoso

Cadastro de benefícios e auxílio à população de rua

Divulgação de vagas de emprego e de jovem aprendiz

Informações sobre pré-vestibular gratuito

Oficina de reciclagem e distribuição de mudas

Oficina de prevenção de acidentes domésticos

Corte de cabelo, manicure, maquiagem e massagem