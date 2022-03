São 16 modalidades, todas gratuitas, com horários variados de segunda a sábado. - Divulgação PMN - Foto: Vitor Coruja

Publicado 16/03/2022 20:45

A Prefeitura de Niterói está com vagas abertas para atividades no Parque Rural. São 16 modalidades, todas gratuitas, com horários variados de segunda a sábado. A inscrição é realizada na administração do Parque Rural, de terça a sexta, das 7h às 17h. No total, são aproximadamente 300 vagas abertas ao público.

"Os projetos realizados no Parque Rural são de extrema importância para o Engenho do Mato, pois oferecem a prática de esportes de forma orientada, estimulando a busca por qualidade de vida por meio do bem-estar físico, social e exercício da cidadania de crianças, adolescentes e adultos”, disse a secretária de Governo, Rubia Secundino.

Há atividades disponíveis para todas as idades, entre elas dança de salão, futsal, funcional, basquete, ginástica artística, ginástica para terceira idade, teatro, capoeira e muay thai. Os interessados devem procurar a administração para fazer a inscrição na modalidade desejada munido dos seguintes documentos: Identidade Civil (RG), CPF e comprovante de residência (não precisa de xerox).

O atendimento é realizado de terça a sexta-feira, entre 7 e 17hs. A equipe também fornece informações pelo número (21)97273-7399, um WhatsApp disponível para atendimento ao público. O Parque Rural fica na Rua São Sebastião, s/n - Engenho do Mato - Niterói.