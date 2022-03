O projeto irá conectar a ciclovia da Transoceânica com a ciclovia do bairro ao longo da principal via, a Estrada Irene Lopes Sodré. - Divulgação PMN

Publicado 15/03/2022 17:13

A Região Oceânica de Niterói vai ganhar mais três quilômetros de ciclovia. Desta vez, o Engenho do Mato recebe as intervenções para requalificação e ampliação da malha cicloviária. As obras começaram nesta segunda-feira (14). O trajeto começa no trevo onde está localizado o quartel dos Bombeiros de Itaipu e segue até a Rua Honduras. O projeto irá conectar a ciclovia da Transoceânica com a ciclovia do bairro ao longo da principal via, a Estrada Irene Lopes Sodré.

Responsável pela Coordenadoria Niterói de Bicicleta, Filipe Simões destaca que esta iniciativa integra o Lote 1 do Sistema Cicloviário da Região Oceânica, que contempla também as vias Almirante Tamandaré, Acúrcio Torres, toda a orla de Piratininga, entre outras vias, totalizando 21 quilômetros de obras.

O Sistema Cicloviário da Região Oceânica consiste na implantação e requalificação de 60 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, além de bicicletários fechados, paraciclos e requalificação urbana. De acordo com Filipe Simões, uma vez concluídas todas as etapas, somando os 60 quilômetros, a infraestrutura cicloviária de Niterói irá ultrapassar cem quilômetros de vias cicláveis.

“O avanço das obras com mais esta etapa é fundamental para a conexão segura do bairro do Engenho do Mato com a malha cicloviária da Região Oceânica e de toda a cidade. O projeto vai proporcionar uma via mais organizada, mais segurança para quem pedala, além de um maior incentivo para que mais pessoas adotem a bicicleta como meio de transporte democrático e sustentável, e de facilitar o uso da bicicleta para o deslocamento na Região Oceânica e para outros locais da cidade”, afirma Filipe Simões.