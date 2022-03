O Serviço de Digitalização de Processos funcionará na sede da entidade. - Divulgação

O Serviço de Digitalização de Processos funcionará na sede da entidade.Divulgação

Publicado 15/03/2022 16:44

Na próxima sexta-feira (18/03), às 11h, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Niterói vai inaugurar a Sala de Digitalização de Processos do TRT, em parceria com a Caixa de Assistência da Advocacia do Estado do Rio de Janeiro (Caarj).

Segundo a entidade, presidida por Pedro Gomes, a inauguração é mais uma vitória conseguida para melhor atender aos advogados.



De acordo com as informações, o Serviço de Digitalização de Processos funcionará na sede da entidade, na Av. Amaral Peixoto, 507/2ºandar, Centro, das 10h às 16h.



"O Serviço de Digitalização tem como proposta de minimizar o impacto causado a milhares de advogadas e advogados fluminenses, que sofreram devido às restrições do funcionamento reduzido do Tribunal do Trabalho da 1ª Região. Juntamente com a Caarj, a 16ª Subseção traz o serviço para Niterói", afirmou o presidente Pedro Gomes.



A OAB de Niterói ressaltou como importante que no ato da entrega do processo é obrigatório:



- Apresentar a carteira da OAB



- Assinar a Declaração de Necessidade



- Entregar um PEN DRIVE (mídia para gravação dos arquivos digitalizados) com armazenamento a partir de 16GB.