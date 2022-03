A niteroiense Angela Moreira é especialista em Yoga Terapia Hormonal e contadora de histórias. - Divulgação

A niteroiense Angela Moreira é especialista em Yoga Terapia Hormonal e contadora de histórias.Divulgação

Publicado 15/03/2022 16:15 | Atualizado 15/03/2022 16:20

Imagine só, sofrer pela menopausa e não saber como resolver? A boa notícia é que os sintomas podem ser amenizados pela yoga hormonal. Em Niterói, o serviço é oferecida pela professora de Yoga Integrada, especialista em Yoga Terapia Hormonal e contadora de histórias, a niteroiense Angela Moreira.

Segundo ela, a técnica traz benefícios ao ativar as glândulas que produzem os hormônios femininos. "A progesterona e o estrogênio regularizam o sistema e fortalecem os músculos, cessando assim os sintomas causados pela menopausa, como insônia, irritabilidade, depressão, falta de libido, entre outros", orientou a professora.

De acordo com ela, a partir de 08 de abril, a técnica será disponibilizada através de uma jornada de 21 dias, totalmente online pela plataforma Zoom, com inscrições através de sua página no Instagram. Para as mulheres começarem a se familiarizar, nos dias 30 e 31 de março, será feita a pré-jornada gratuita para apresentação e introdução ao método. Angela criou a jornada para ajudar mulheres que assim como ela, sofriam com os sintomas e para mostrar que é possível lidar com essa fase.



"Gosto de usar a frase da Fernanda Montenegro: Nossa sociedade vê as mulheres na menopausa como apenas um instrumento que está no fim do seu ciclo de vida. E isso não é verdade. Estava sofrendo com o climatério, e como sou naturalista, não queria tomar hormônio sintético. Como já dava aula de yoga integrado, comecei a pesquisar, estudar, fiz um curso de especialização em São Paulo e depois de três meses praticando direto, achei uma diferença incrível de energia e saúde no meu corpo e na minha libido. Comecei a promover os workshops e aulões de yoga hormonal, em vários lugares do Brasil como Rio, Curitiba, São Paulo, Bonito, Salvador, Fernando de Noronha e nunca mais parei", lembra Angela.

O objetivo da jornada é focar na eficácia de uma prática consistente e mostrar que quando nos comprometemos com algo, temos resultado. Com muito foco, atitude, dedicação e disciplina. A especialista afirma que com apenas meia hora do seu dia, é possível fazer todos os exercícios. Além disso, a jornada é totalmente online e acessível a todas.



"Estamos na era da tecnologia e isso faz parte das nossas vidas, portanto temos que tirar o melhor proveito das redes sociais. Devemos utilizá-las para divulgar nossos trabalhos e manter conexões necessárias. Estabelecer um novo passo na rotina nem sempre é fácil, mas existem algumas técnicas e estratégias que podem ajudar. Uma das mais conhecidas diz que precisamos de 21 dias para criar um novo hábito e explico o motivo disso", diz.



É fato que desde 2020 (início da pandemia), as pessoas começaram a “olhar mais para dentro” e buscar alternativas para driblar vilões como stress, cansaço e ansiedade e a grande maioria dessas pessoas são mulheres. Justamente para entender seus ciclos, hormônios, fases e todas mudanças hormonais que o corpo passa e que é refletido no dia a dia, a yoga passou a ser muito procurada por mulheres tentando entender e lidar melhor com seu corpo.



"Muita gente veio me procurar para fazer yoga pela primeira vez, justamente para tentar alcançar a “paz interior”, se tranquilizar e obter ferramentas para lidar com essas mazelas da alma e problemas emocionais. Esse trabalho começou na pandemia e constatei que é super possível de realizar, porque quem entra passa pela pré-jornada para entender o método ou já é aluna da yoga hormonal. Nos dois dias da pré jornada (que é gratuita), elas aprendem as técnicas que compõe o método, como a série de exercícios, os bandhas (contrações) e o trabalho respiratório. Então, quando começamos a jornada, a mulher já tem noção do método e mesmo com as dúvidas iniciais, se encontra rapidamente e começa a prática".



Yoga do Riso

Você sabia que o riso oferece relaxamento, maior oxigenação do corpo e do cérebro, promove a melhoria das nossas habilidades interpessoais, gera sentimentos positivos, ativa os hormônios do bem, entre outras coisas? Angela Moreira também é líder da Yoga do Riso e trabalha com gestão de humor nas empresas levando o método como uma técnica fundamental, para ajudar na produção diária. De acordo com ela, a técnica beneficia muitas pessoas e as ajuda a sair da depressão, além de levantar a auto-estima e promover uma vida mais leve.



Mulheres que correm com os lobos

A professora de Yoga que também é contadora de histórias, também realiza um trabalho em cima do aclamado livro Mulheres que correm com os lobos, da psicóloga Clarissa Pinkola Estés. O trabalho acontece há mais de 10 anos e foi criado após Angela ler e reler o livro e ter vários insights, montando então o primeiro espetáculo selecionando quatro contos do livro: “La Loba”, “A Mulher Esqueleto”, “A Revolta de Deméter” e “Tsuquina Waguma ou o Urso da Meia Lua”. Desde então, já apresentou em vários formatos ao vivo e também online durante a pandemia.



Lives

Angela também é idealizadora do projeto "Lives das Mulheres Fenomenais", toda terça às 19h30, onde ela reforça o trabalho de saúde e empoderamento da mulher e recebe mulheres de diversos segmentos da sociedade para falar sobre seu trabalho.