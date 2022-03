Emissão da 2ª guia do ISS disponível no autoatendimento da Fazenda | Niterói | O Dia

A Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (SMF) disponibiliza nos totens de autoatendimento a emissão de guias de pagamento para os débitos de ISS e Taxas vinculados à pessoa física ou à inscrição mobiliária do contribuinte. - Divulgação PMN

Publicado 16/03/2022 20:56

A partir desta quinta-feira (17), a Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (SMF) disponibiliza nos totens de autoatendimento a emissão de guias de pagamento para os débitos de ISS e Taxas vinculados à pessoa física ou à inscrição mobiliária do contribuinte. A emissão da segunda via do ISS e Taxas é o quarto autosserviço disponível nos totens.

De acordo com a Secretaria, atualmente já é possível fazer o agendamento do atendimento presencial e o agendamento do atendimento remoto, além de emitir a segunda via do IPTU. Os totens estão em funcionamento há 2 meses. Até o momento, foram realizados mais de 6.700 autoatendimentos. Segundo a secretária de Fazenda de Niterói, Marilia Ortiz, outra novidade é a avaliação dos serviços disponibilizados pelo equipamento.

“Ter o retorno da sociedade sobre como estão sendo prestados os nossos serviços é um passo muito importante para melhorar o atendimento. Ao final de cada autosserviço será disponibilizado um painel de avaliação para mensurar a satisfação do cidadão e permitir à Fazenda de Niterói que melhore a experiência do usuário a partir desse feedback”, explica Marilia.

De acordo com o diretor de Inovação em Serviços da SMF, Luiz Otávio Monteiro Junior, em breve, outros serviços serão incorporados aos totens de autoatendimento.

“Daqui a dois meses será possível emitir a Certidão de Débitos Imobiliários, que é uma certidão que contempla todos os débitos tributários municipais, inscritos ou não em dívida ativa”, conclui Luiz.