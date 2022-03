Axel Grael destacou os desafios que os profissionais terão pela frente e ressaltou a importância do comprometimento para o cargo. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Axel Grael destacou os desafios que os profissionais terão pela frente e ressaltou a importância do comprometimento para o cargo.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 17/03/2022 18:23

O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou, nesta quarta-feira (16), da solenidade de posse dos diretores eleitos para o biênio 2022-2023 das unidades da rede municipal de Educação. A cerimônia foi realizada no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro. Axel Grael destacou os desafios que os profissionais terão pela frente e ressaltou a importância do comprometimento para o cargo.

“Além de ser um professor, alguém que dedica a vida ao sacerdócio, que é ensinar, esse não é um talento qualquer, ao contrário, é muito especial, também é um gestor. Com isso, assume uma responsabilidade enorme, a gestão de uma escola é muito ampla e essa tarefa é bastante complexa. Mas eu sempre acreditei na capacidade de fazer um mundo diferente, e tenho certeza que esta será uma importante missão para todos vocês”, disse o prefeito.

O secretário de Educação, Vinicius Wu, ressaltou os investimentos da gestão municipal previstos no plano Niterói 450 anos, com ações de qualificação e ampliação da infraestrutura das escolas, gestão pedagógica e reforço, combate à evasão escolar e formação profissional.

“Nós ancoramos nossa estratégia em ações muito importantes. Primeiro, em um programa de aprendizagem e alfabetização intensiva. Queremos que todos os nossos alunos recebam apoio nesse momento de recuperação de aprendizagem. O reforço escolar, que antes era exceção, agora é regra. Também queremos apoiar o trabalho dos nossos educadores, mobilizando profissionais que vão auxiliar o professor na sala de aula, nesse processo de recuperação das aprendizagens. São muitas ações e as direções escolares são fundamentais para o bom funcionamento das unidades da nossa rede de educação, tanto nos aspectos pedagógicos dos nossos alunos quanto na parte estrutural das escolas”, disse Wu.

O presidente da Fundação Municipal de Educação (FME), Fernando Cruz, reforçou a importância da dedicação dos profissionais para o bom desenvolvimento do trabalho.

"Tenho certeza que vocês vão deixar o legado desse município em todas as unidades que vocês forem. A Educação é o que pode mudar esse país e vocês vão continuar nos ajudando a fazer isso", comentou Cruz.

Membro titular do Conselho Municipal de Educação de Niterói, a professora e escritora, Marcia Pessanha, também fez questão de deixar uma mensagem aos diretores: “O papel de vocês nesta caminhada da Educação é fundamental”, afirmou.

A solenidade contou também com a apresentação cultural do duo PazziniCustodio, formado por Diana Pazzini e Valeria Custodio, professoras da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Margareth Flores, em São Francisco. Musicistas, as profissionais usam a música no cotidiano escolar para auxiliar no desenvolvimento das crianças da Educação Infantil.